Miss France 2022 : les 29 candidates ont leur portrait officiel

Elles sont fin prêtes pour le concours. Le comité Miss France a dévoilé les portraits officiels des vingt-neuf prétendantes à la couronne.

Réunies à Paris avant de s’envoler hier soir, mercredi 17 novembre, pour la Réunion, les prétendantes au titre de Reine de beauté se sont prêtées à la traditionnelle séance photo, donnant le coup d'envoi officiel de l'édition 2022 du concours de beauté national. En robe vert d’eau imaginée par Etienne Jeanson, affichant l’écharpe de leur région, les jeunes femmes ont ainsi pris la pose tout sourire, au Studio Astre, comme le rapporte le Figaro.fr.

Des photos très commentées

Des clichés qui ont largement fait réagir la twittosphère. Nombreux sont les internautes à avoir loué la beauté de telle ou telle candidate, chacun ayant ses préférences.

« Miss Champagne-Ardenne, c’est quelqu’un quand même », « J’aimerais qu’on parle un peu plus de notre Miss Aquitaine, qui est clairement sous côté cette année, alors qu’elle est sublime », « La couronne pour Miss Martinique, s'il vous plaît », « Si ce n’est pas Miss Nord-Pas-De-Calais, je ne comprends plus rien », « On ne parle pas assez de la Miss Bourgogne, qui est tout simplement incroyable cette année », « Si ce n’est pas Miss Corse, je ne comprends pas », « Miss Alsace et personne d'autre », pouvait-on lire entre autres messages relançant, comme souvent, le débat sur les concours de beauté au 21e siècle.

Les différences repérées par certains internautes entre les portraits officiels et les photographies partagées habituellement par les candidates sur Instagram ont aussi fait parler. Des photographies jugées retouchées par quelques internautes : «Merci les filtres».

En attendant la cérémonie, qui se tiendra le 11 décembre prochain et sera diffusée comme tous les ans sur TF1, les vingt-neuf candidates ont atterri, ce jeudi matin, à la Réunion pour la dernière ligne droite, entre test de culture générale, derniers conseils et ultimes préparatifs.