Pam & Tommy : la bande annonce sulfureuse de la série sur le scandale de la sextape de Pamela Anderson

La série «Pam & Tommy» vient de dévoiler sa première bande annonce. Elle est attendue le 2 février sur Hulu, la plate-forme de streaming américaine. En France, aucun diffuseur n’est connu pour le moment.

Déclinée en 8 épisodes, cette série reviendra sur la relation sulfureuse entre Pamela Anderson, la star d’Alerte à Malibu, et Tommy Lee, la batteur tatoué des Mötley Crüe. Et sur la manière dont leur sextape, enregistrée pendant leur lune de miel, a été dérobée lors d’un cambriolage avant de se retrouver sur Internet. Le couple portera l’affaire devant les tribunaux pour interdire à la société de distribution qui avait récupéré la vidéo de la rendre accessible sur la Toile. Avant qu’un accord financier, dont les détails sont restés confidentiels, ne soit finalement trouvé.

La série a été pilotée par Craig Gillespie, le réalisateur de Moi, Tonya, avec un scénario signé Rob Siegel (Le Fondateur). C’est Lily James, méconnaissable, qui incarne Pamela Anderson à l’écran. Elle y donne la réplique à Sebastian Stan, absolument saisissant dans le rôle de Tommy Lee. Seth Rogen et sa coupe mulet, ainsi que Nick Offerman et sa crinière flamboyante, campent les deux électriciens qui vont subtiliser la fameuse vidéo pour la revendre à bon prix. Taylor Schilling, aperçue dans Orange is the new black, sera également au générique dans le rôle d’Erica Boyer, une actrice porno.

Les trois premiers épisodes seront dévoilés le 2 février 2022, suivi d’une diffusion d’un épisode par semaine.