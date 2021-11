Téléthon : Tout savoir sur l'édition 2021

La 35e édition du Téléthon sera à suivre les 3 et 4 décembre prochain sur les antennes de France Télévisions, avec la joie de retrouver le terrain après une précédente édition 100% digitale en raison de la pandémie.

C’est Sophie Davant, Nagui et Cyril Féraud qui auront la mission d’animer les 30 heures d’antennes prévues tout au long de ce grand week-end de solidarité à travers la France. Des reportages grand format et de nombreux témoignages viendront éclairer les téléspectateurs sur les avancées scientifiques, et permettront de mieux comprendre le quotidien des malades et de leurs familles, et l’importance de continuer à financer la recherche afin de toujours la faire progresser dans l’espoir de trouver le chemin vers la guérison.

Le parrain de cette 35e édition est le chanteur Soprano. Il succède à Matt Pokora, qui avait ajouté son nom à une longue liste de personnalités engagées pour soutenir le combat contre les maladies rares porté par l’AFM-Téléthon : Zazie, Garou, Patrick Bruel, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Anne Roumanoff, Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Yannick Noah, Pierre Perret, Alain Delon.

Comment faire un don ?

Pour faire un don, il suffit de composer le 3637 (service gratuit + prix d'un appel) à partir du vendredi 6 décembre à 8 heures, ou de se rendre sur le site du Téléthon 2021. Il est également possible d’envoyer un courrier à :

AFM Téléthon

BP 83637

16954 Angoulême Cedex 9.

A noter que vous pourrez déduire de vos impôts 66 % du montant de votre don (dans la limite de 20% du revenu imposable). Par exemple, si vous faites un don de 100 euros, vous ne paierez que 34 euros après les 66% de réduction d'impôt.

Des dons en baisse

En 2020, c’est la somme de 77.298.024 euros qui a été récoltée, soit moins que l’année précédente (87.026.262 euros). Le record absolu de dons a été enregistré en 2006 avec 106.696.532 euros. Cette année-là, ce sont les acteurs Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot qui étaient les parrains du Téléthon.