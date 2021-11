Candidats de Koh-Lanta menacés de mort : plusieurs plaintes déposées

Plusieurs candidats de l’actuelle saison de Koh-Lanta ont déposé plainte après avoir reçu des messages haineux et des menaces de mort sur les réseaux sociaux.

« Nous dénonçons fermement ce genre de comportement et conseillons aux aventuriers de déposer plainte », a indiqué cette semaine ALP, la maison de prodction de l'émission, dans un communiqué. C'est chose faite. Comme le dévoile Le Parisien, deux nouvelles plaintes ont été déposées au cours des derniers jours. Après celle de Coumba, cible d’injures racistes, il y a quelques semaines, Christelle est l’une des nouvelles candidates à avoir porté plainte.

Cette dernière est soupçonnée par certains internautes d’avoir dénoncé la tricherie de Teheiura, le candidat emblématique du jeu qui a été exclu après avoir reçu de la nourriture de la part d’un pêcheur polynésien. « Une seule phrase a déchaîné les sympathisants de Teheiura, dont certains m’ont menacée de mort. Je ne peux pas laisser passer ça. Je suis allée déposer plainte mercredi, j’espère qu’on les retrouvera et qu’il y aura une réponse pénale », explique-t-elle. « Le racisme, les discriminations, les menaces de mort : c’est puni par la loi. Je suis intransigeante sur ça. Je n’ai pas peur, je me défendrai et je ne laisserai rien passer », affirme l’aventurière.

L’acharnement de la part de quelques téléspectateurs envers certains aventuriers est tel que dans un communiqué publié ce mardi 16 novembre, la production de l’émission - qui dit par ailleurs fournir un soutien psychologique et une assistance juridique aux participants - a cru bon devoir lancer un appel au calme, et préciser qu'« aucun aventurier n'(avait) dénoncé Teheiura ». Et d’ajouter : « Teheiura a avoué seul son moment d’égarement. »

« On prend à bras-le-corps ce sujet avec la volonté d’obtenir des sanctions exemplaires. Compte-tenu de l’émotion suscitée par ces menaces de mort au sein des équipes de production et de notre devoir de protéger les candidats, des signalements au procureur de la République sont effectués par ALP », a confié au Parisien l’avocat de la société, Mathias Chichportich, ajoutant qu’il « faut être d’une intransigeance absolue afin qu’il y ait une prise de conscience collective sur le fait que le harcèlement et les menaces peuvent conduire à des drames ». Denis Brogniart a également réagi à la situation et a évoqué des « messages intolérables, inqualifiables, abjects, révoltants et condamnables ».

Koh-Lanta déchaîne chaque année les passions. Depuis l’essor des réseaux sociaux, les candidats sont même régulièrement devenus les cibles d’injures et de menaces. Laurent, candidat de l’émission «Koh-Lanta : les 4 Terres», avait notamment été menacé de décapitation. « Moi j’ai reçu des menaces de mort, des menaces de viol sur mes filles qui, à l’époque, avaient quatre ans », se désole aussi Régis, ancien candidat de l’édition « L’île des Héros».