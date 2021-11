Danse avec les Stars : l’animateur Camille Combal bientôt papa

A 40 ans, le présentateur de Danse avec les Stars Camille Combal s’apprête à devenir père pour la première fois.

Alors que la finale de DALS aura lieu ce vendredi, la tête de proue de TF1 - par ailleurs animateur d’Une famille en or le mardi, du divertissement Camille et les images qui sera de retour le 3 décembre, mais aussi bientôt de la saison 3 de Mask Singer - va devoir faire un peu de place dans son emploi du temps bien chargé.

Sa compagne, la journaliste Marie Treille-Stefani (chroniqueuse dans l’émission « Bel et bien »), qu’il a épousée en 2019, est en effet enceinte. Habituellement très discret sur sa vie privée, Camille Combal a lui-même confirmé la nouvelle ce week-end au JDD.

« C'est moi qui ai fait le premier pas et il a même fallu en faire sept ou huit avant que j'aie ce qu'on appelle en langage sociologique 'un feedback', avait-il confié sur les ondes de Virgin Radio à propos de leur rencontre. Au début, c'était moi seul face à un mur. Tu sais, c'est comme quand tu joues au tennis tout seul. Tu n'as pas de potes et tu joues contre un mur... Bah ça, c'était mon quotidien pendant de nombreux mois ! Le problème, c'est que je ne peux pas tout miser sur le physique », s'était-il amusé.

Interrogé par TéléStar sur ses envies de paternité en 2020, l’animateur avait alors déclaré : « On verra… Je suis plus pudique sur le perso. Je sais que je vis des années folles », avant d’ajouter : « Je suis un homme heureux. J’ai une vie très simple avec mes potes, ma famille, mon boulot. Tous les jours, je me lève conscient du privilège que j’ai de divertir. Je sais que ça peut s’arrêter très vite», avait-il ajouté. Il va désormais falloir lui apprendre à jongler entre le micro et les couches. La naissance du bébé devrait avoir lieu en 2022.