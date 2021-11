Eddy Mitchell dézingue les hommages à Johnny Hallyday : «bientôt ils le mettront avec une plume dans le c*l»

Invité de Sept à Huit ce dimanche 21 novembre, Eddy Mitchell a moqué les récents hommages rendus à son « frère » Johnny Hallyday.

« Rien à foutre ! Ça ne m’intéresse absolument pas », a-t-il d’abord répondu quand Audrey Crespo-Mara lui a demandé ce qu’il pensait des événements organisés récemment.

« Ça ne me dérange même pas, ils font ce qu’ils veulent. Bientôt ils le mettront, je ne sais pas, avec une plume dans le c*l, accrochée n’importe où… Je m’en fous. Je trouve ça même assez morbide », a ensuite ajouté celui dont l’absence au concert « Que je t’aime », organisé en septembre par Laeticia Hallyday, avait été remarquée.

Le chanteur, qui ne s’était déjà pas montré tendre avec la statue érigée en hommage à son ami Johnny, n’a décidément pas vraiment l’air de porter la veuve du Taulier dans son cœur et préfère, plutôt que d’évoquer ces « hommages », se souvenir des moments vécus auprès de l’interprète d’Allumer le feu qu’il avait d’ailleurs vu quelques jours avant sa disparition.

Durant leur toute dernière entrevue, les deux hommes n’auraient pas eu ni la force, ni le besoin d’échanger des paroles. « Il regardait un film, on ne parlait pas. Il avait envie de regarder un film et en même temps de se coucher, de dormir, de se reposer, raconte Eddy Mitchell. Il n’avait pas la force, et moi, je n’avais pas envie de l’emmerder. Donc j’avais envie de lui foutre la paix, de le laisser tranquille. » Inutile alors de lui exprimer son amour. « Il le sait, si on est là, c’est qu’on l’aime. Il n’y a pas besoin de le dire. C’est du trop, ça, du roman de gare », estime-t-il.

Quant à savoir si son héritage, qui a divisé le clan Hallyday, était à ce moment au cœur des préoccupations de la star, Eddy Mitchell est catégorique : « Johnny s’en foutait cordialement. Parce qu’il avait un autre problème, c’était sa survie ».