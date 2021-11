Miss France 2022 : qui est Mélysa Stephenson, Miss Guyane ?

Mélysa Stephenson représentera la Guyane lors du concours de Miss France 2022, qui se déroulera le 11 décembre au Zénith de Caen.

Âgée de 19 ans, Mélysa Stephenson est originaire de Remire-Montjoly. La jeune femme d’1m71 a été élue Miss Guyane le 17 juillet dernier à Cayenne. Un moment de grande fierté qu’elle a partagé sur son compte Instagram.

Mélysa Stephenson est actuellement en licence de sociologie, et étudie en parallèle le marketing digital. Elle est également présidente de l'association La Fabrique à Pépites, dont la mission est de mettre en avant les talents de la jeunesse guyanaise.

Dans un entretien avec le site LCI, la jeune a dévoilé d’autres facettes de sa personnalité. Elle est fan du film Intouchables, et adore la série Lupin. Sa chanson préférée est Jezebel du rappeur Tupac Shakur avec Sade. Son modèle dans la vie est Michelle Obama. Elle avoue avoir un crush pour l’humoriste Fary. La cause qui lui tient particulièrement à cœur est l’endométriose. «Un sujet de la plus haute importance qui impacte une femme sur dix, et qui appelle une approche et une considération sérieuses», précise-t-elle.

Pour rappel, la dernière Miss Guyane a avoir gagné le célèbre concours de beauté est Alicia Aylies en 2017.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.