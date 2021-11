Astrologie : avec quel signe le Sagittaire est-il compatible ?

Jusqu’au 21 décembre, les Sagittaires sont à l’honneur. L’occasion de faire un point sur leurs compatibilités amoureuses. Voici avec quels signes ces natifs ont le plus de d’atomes crochus.

Très indépendant, passionné, drôle et aventurier, ce signe de Feu a tendance à s’entendre avec les signes appartenant au même élément que lui, à savoir les Béliers, les Lions, et les Sagittaires, et ceux associés à l’Air - Gémeaux, Verseau, et Balance - car «l’air attise le feu» explique l’astrocoach Nathalie Marcot.

La Balance en tête

Mais s’il y en a bien un signe avec lequel il a de fortes chances de former un couple solide et épanoui, c’est avec la Balance. Comme le Sagittaire, signe le plus optimiste du Zodiaque, «elle aime bien sortir, être entourée et recevoir des invités». Épicuriens et bons vivants, «ces deux signes aiment les belles choses et profiter des petits plaisirs de la vie».

Ils sont «fascinés l’un par l’autre», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Seule ombre au tableau : la Balance est assez possessive, alors que le Sagittaire, «reconnu pour avoir des colères terribles, mais passagères», est très attaché à sa liberté, et ce, comme le Verseau et le Bélier, deux signes avec lesquels il pourrait également vivre une belle idylle.

Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.