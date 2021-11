«Dix pour cent» : la série remporte le prix de la meilleure comédie aux International Emmy Awards

Lancée en 2015 sur France 2, et désormais disponible à l’international sur Netflix, la série «Dix pour cent» vient de recevoir le prix de la meilleure comédie aux International Emmy Awards.

Une véritable consécration pour cette série partie d’une idée de l’ancien agent Dominique Besnehard qui a été rebaptisée Call my Agent aux États-Unis. Les auteurs et les producteurs avaient fait le déplacement à New York pour cette cérémonie qui récompense les meilleures productions de télévision internationales. Pour Fanny Herrero, scénariste des trois premières saisons de Dix pour cent, la série a «vraiment voyagé à travers le monde grâce à Netflix, donc c'est un bel accomplissement», rapporte l’AFP.

Très grande fierté de voir la saison 4 de #DixPourCent (#CallMyAgent) primée aux International Emmy Awards @iemmys !





Prix de la meilleure comédie





Bravo aux équipes ! pic.twitter.com/VOe8QKN8RE — France Télévisions (@Francetele) November 23, 2021

Pour Dominique Besnehard, Dix pour cent incarne la réussite de «la touche française» aux États-Unis, dans la veine de «François Truffaut ou Michel Delville» qui donnaient à voir aux Américains une «France tragicomique, drôle», précise l’AFP.

«La diffusion sur Netflix des quatre saisons nous a permis avec une production, on va dire locale, d'être vus dans plus de 200 territoires. (…) Aujourd'hui il y a pratiquement 20 remakes qui ont été signés, qui sont en production ou qui ont été tournés», s’enthousiasme pour sa part le producteur Michel Feller.

A noter que Dominique Besnehard a confirmé qu’une saison 5 verrait bien le jour, d’abord sous la forme d’un long métrage. Avant de reprendre sous la forme d’un reboot.