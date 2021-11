Le créateur de «House of Cards» va développer une série sur le scandale «1MDB»

Le créateur de «House of Cards», Beau Willimon, va développer une série consacrée au scandale de détournement massif estimé entre 3,5 et 5 milliards de dollars par le fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad, révélé en novembre 2018.

La série sera l’adaptation du livre Billion Dollar Whale co-écrit par les journalistes du Wall Street Journal, Tom Wright et Bradley Hope, et publié en 2018 par Hachette Books, révèle le site américain The Hollywood Reporter. Leur récit dévoile l’étendu de ce scandale de corruption qui a éclaboussé des stars hollywoodiennes – dont Leonardo DiCaprio – mais aussi la célèbre banque Goldman Sachs, ainsi que des responsables politiques malaisiens. Un système tentaculaire au cœur duquel se trouvait Low Taek Jho, un financier malaisien trentenaire qui menait une vie de jet-setteur décomplexé.

«C’est difficile de minimiser le retentissement colossal de cette affaire en Asie, et dans le reste du monde. C’est à la fois une histoire d’avarice financière, et une sombre comédie et satire sociale», explique les producteurs de SK Global. A noter que le scénariste David Henry Hwang sera en charge du scénario. Aucune date de diffusion n’a été révélée pour le moment.