Miss France 2022 : qui est Julie Cretin, Miss Franche-Comté ?

Elue Miss Franche-Comté le 11 septembre dernier, Julie Cretin, 21 ans, figure parmi les 29 prétendantes au titre de Miss France 2022.

La jeune femme originaire de Bouverans succède à Coralie Gandelin, et défendra sa région le mois prochain à Caen. Une aventure qu'elle vit comme un «rêve d'enfant», rappelle régulièrement Julie Cretin, sur son compte Instagram. Fière de sa région, celle qui s'est dépeinte comme «timide» à nos confrères de France 3 Régions a tout mis en œuvre ces derniers mois pour sillonner la Franche-Comté. «J'ai essayé de donner mon maximum, d'aller le plus possible à la rencontre des gens, car c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur afin de les représenter au mieux lors du concours» a-t-elle expliqué à l’Est républicain.

Engagée contre le harcelement scolaire

Etudiante en troisième année de Bachelor Marketing et Digital, cette épicurienne compte bien profiter «à fond de chaque moment qui s'offre à elle», et explique vouloir notamment lutter contre le harcèlement scolaire. «C’est vrai que je n’ai pas très bien vécu mes années de collège. Et aujourd’hui j’aimerais bien parler du harcèlement scolaire avec la voix qui m’a été donnée. Et si ça peut permettre d’aider des jeunes, ce serait encore mieux», a-t-elle confié à la radio régionale Plein air.

D'un tempérament de battante, elle aborde ce concours comme une opportunité de « sortir de sa zone de confort, se surpasser, donner le meilleur de soi-même, faire des rencontres et apprendre sans cesse», confiait-elle sur ses réseaux sociaux.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.