TPMP : Nathalie Marquay se confie sur le cancer de Jean-Pierre Pernaut (VIDEO)

Nathalie Marquay, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut, était présente sur le plateau de «Touche pas à mon poste», ce lundi 22 novembre, pour évoquer le cancer des poumons dont souffre l’ancien animateur du 13h de TF1.

Une terrible nouvelle que le journaliste évoque dans le reportage «Jean-Pierre Pernaut : la vie d’après» qui sera diffusé sur C8 le 9 décembre prochain. L’ancienne Miss France a toutefois décidé de devancer la révélation afin de ne pas laisser de place aux rumeurs concernant l’état de santé de son mari.

«Si je suis venue ce soir, c'est parce que ça s'ébruite en ce moment, sinon on avait le reportage, on avait bien préparé avec Jean-Pierre, ça ne devait pas se dire ce soir (...) Jean-Pierre ne pouvait pas venir ce soir, il m'a dit 'vas-y Nat', parce que bien sûr dans les réseaux, 'Oui elle vient pour faire parler d'elle' (...) Il faut dire les choses comme elles sont», explique-t-elle sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna.

L’extrait du reportage où Jean-Pierre Pernaut, qui s’était déjà battu contre un cancer de la prostate en 2018, dévoile sa maladie a également été diffusé. «Au mois d'avril-mai, on m'a découvert une petite maladie qui arrive aux gens qui fument, qui font la connerie de fumer. Pendant des années on m'a dit 'Arrête de fumer'. J'ai fumé, beaucoup, et on m'a trouvé un petit cancer du poumon, c'est la première fois que j'en parle. Mars-avril, on commence à me faire un scanner, parce que j'avais une bronchite qui ne passait pas, avril ça ressemblait bien à un cancer, mai un PET-scan confirme qu'il y a un petit cancer du poumon», peut-on l’entendre dire.

Selon Nathalie Marquay, Jean-Pierre Pernaut a été opéré d’un poumon au mois de juillet, avant que les médecins ne découvrent en septembre que le deuxième était également touché. Mais cette fois, l’opération est impossible. «Là, il fait de la radiothérapie », précise la maman de Lou et Tom. L’ancienne Miss France explique que son mari garde un moral d’acier et que toute la famille le soutient dans son combat contre la maladie. «Et puis il a un moral d'acier, et puis on est auprès de lui, toute sa famille et puis il se bat et puis comme on dit, jamais deux sans trois, on a fait chacun un cancer et puis il y en a un autre qui vient», lance-t-elle.