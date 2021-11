On a testé OLEM, la console de jeux de société qui débarque en 2023

Prenez la convivialité des jeux de société, et la modernité de la robotique. Mélangez les deux : vous obtiendrez OLEM, une petite console imaginée par la start-up LudoTech.

L'objectif des trois fondateurs, Alexis Lemey, Mathieu Legeay et Nicolas Silvani, est de proposer des jeux «augmentés» avec de nouvelles mécaniques. Le concept paraît abstrait ? Voici un exemple : dans «Gardien et voleurs», les joueurs doivent explorer un donjon surveillé par un méchant gardien, qu'incarne OLEM. Celui-ci effectue des patrouilles sur le plateau. Dès qu'il repère un joueur, il se dirige vers lui, et émet une inquiétante lumière rouge.

Neuf jeux ont pour l'instant été développés. Mais lors de la commercialisation en 2023, la ludothèque d'OLEM devrait compter au moins 20 éléments. Et il y en aura pour tous les goûts : stratégie, bluff, escape game, coopératif, en solitaire, familial... De quoi toucher le public le plus large possible. «A terme, on espère un fonctionnement un peu similaire à celui de l'App Store», explique Nicolas Silvani. Des créateurs - débutants comme confirmés - pourront vendre ou proposer leurs jeux en libre accès dans la ludothèque, prévue pour s'enrichir au fil du temps.

Le prix d'OLEM sera d'environ 280€. Sont inclus la console, la base de rechargement (comptez huit heures d'autonomie), dix jeux inédits, et un «kit de matériel» (plateau, jetons, figurines...). La moitié des jeux nécessitent le téléchargement d'une application gratuite sur smartphone, où l'utilisateur pourra retrouver les tutoriels, sa ludothèque personnelle, et les nouveautés.

Retomber en enfance

OLEM vaut-il le coup ? Si le concept intrigue, le test est définitivement convaincant. Difficile de ne pas retomber en enfance face à un robot qui fait du bruit, se déplace et s'illumine. Très enthousiasmant, OLEM donne à n'importe quel public une irrésistible envie de jouer. La passion de ses créateurs y est sûrement pour quelque chose. A 26 ans, les trois ingénieurs de LudoTech ont conçu eux-mêmes plusieurs jeux (et quelques jingles de victoire).

Autre atout : OLEM s'emporte partout, tout le temps. La console pèse à peine 500 grammes et peut se déplacer à même la table. Quant au kit de matériel, il est réutilisable sur plusieurs jeux : l'idéal pour partir en vacances ou être transporté chez des amis.

Mais au-delà de ces qualités, OLEM souffle un vent de nouveauté sur le monde ludique. L'intelligence artificielle crée un tout nouveau panel de jeux, et les possibilités sont infinies. «Cela permet d'aller encore plus loin dans l'imagination», indique Alexis Lemey. «Entre l'écran et les hauts-parleurs d'OLEM, il est possible de créer un personnage tout entier, là où on aurait simplement une carte ou une figurine dans un jeu classique». Et on lui accorde : le résultat est très rafraîchissant.