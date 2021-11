Will Smith : l’acteur confie avoir souffert de «réaction psychosomatique à l‘orgasme» après une rupture

Will Smith évoque sans tabou qu’il a développé une addiction au sexe à la suite d’une déception amoureuse, addiction qui, dit-il, a fini par le rendre malade et nauséeux lors des orgasmes.

Quand Mélanie Parker, son premier amour qu’il a connu à l’âge de 16 ans, a mis fin à leur relation, celui qui n’était alors pas encore connu comme le Prince de Bel-Air, a très mal vécu la rupture, explique-t-il dans son autobiographie, «Will», parue ce 10 novembre.

« Comme il n'existe pas de médicament contre le chagrin d'amour, j'ai eu recours à un remède homéopathique, le shopping, et eu des rapports sexuels effrénés », confesse celui qui est actuellement à l'affiche du film «La méthode Williams».

Jusqu'alors, « je n'avais eu de relation avec aucune autre femme que Melanie. Mais dans les mois qui ont suivi, je me suis transformé en hyène du ghetto», écrit Will Smith. « J'ai fait l'amour avec tellement de femmes que ça en était devenu désagréable au plus profond de mon être. Au point de développer une réaction psychosomatique à l'orgasme. »

Cette réponse émotionnelle, bien connue des psychologues, peut en effet être l’expression du « traumatisme d'une relation passée qui peut raviver des émotions pendant les rapports sexuels qui rendent mal à l'aise », comme l’explique Santé Magazine.

« Cela me donnait littéralement des nausées et parfois même des vomissements», explique Will Smith. « À chaque fois je priais Dieu pour que la ‘belle inconnue’ soit celle qui m'aimerait et ferait disparaître cette douleur. Mais invariablement, je me sentais nauséeux et miséreux. Le regard de cette femme aggravait encore ma douleur. », ajoute-t-il.