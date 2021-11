Céline Dion : la famille de la chanteuse dézingue le film Aline

Michel et Claudette Dion, deux des frères et soeurs de la chanteuse Céline Dion, n’apprécient pas le long-métrage Aline réalisé par Valérie Lemercier.

Ce film, librement inspiré de la vie de Céline Dion et sorti en salles le 10 novembre dernier, provoque même leur colère. « Je ne reconnais pas la langue, je ne reconnais pas ma famille, je ne reconnais pas nos racines », a affirmé mardi soir Claudette Dion, la sœur et marraine de la star internationale, lors de son passage dans un talk-show québécois de la chaîne de télévision Noovo.

Claudette pointe du doigt un « humour qui ne passe pas » et des scènes qui vont « trop loin ». « Elle (Valérie Lemercier) s’est payée un trip, un méchant trip sur le dos de Céline », regrette Claudette Dion qui dénonce notamment un manque de réalisme. « Ma mère n’a jamais parlé comme ça à René, et Céline n’a jamais manqué de rien. On passe pour un gang de Bougon. Je m’excuse, mais à Charlemagne, on n’avait pas une cabane, pis c’était toujours propre dans la maison. On dit toujours qu’on n’a jamais connu la misère parce que maman savait tout faire et que papa avait trois jobs », s’insurge la sœur de l’interprète d’All by myself.

Michel Dion lui aussi dénonce des approximations. Au sujet de l’élaboration de la chanson Ce n’était qu’un rêve, il rappelle que contrairement à ce qui est montré dans le film, c’est en réalité Jacques Dion qui en est l’auteur. « C’est des détails que tout le monde connaît. Il y a tellement eu de biographies, de documentaires et de DVD », a-t-il déploré.

Valérie Lemercier annule sa venue dans une émission

Invitée dans l’émission de Julie Snyder ce mercredi, la réalisatrice a finalement annulé sa venue. « Je trouve dommage que la liberté d’expression bien légitime de Claudette et Michel Dion ait irrité quelqu’un qui se réclame de respecter Céline Dion et sa famille », a confié l’animatrice à La Presse. «En gros, Madame Lemercier annule sa présence à notre émission parce que les membres de la famille Dion se sont exprimés, pour la toute première fois, sur son film. Tout le Québec, la France et la francophonie avaient hâte de savoir ce que pensent des membres de la famille Dion d’un film pastichant la vie de leur sœur et la leur ».

« C’est une fiction », a de son côté tenu à rappeler l’actrice et réalisatrice française. « Je n’ai pas regardé [l’interview de Claudette et Michel Dion, ndlr], mais j’en ai entendu parler, a-t-elle souligné selon les propos rapportés par le Journal de Montréal.



« J’ai dit dès le début que ce film était une fiction et qu’il y a beaucoup de choses qui ont été inventées et romancées. Ce qui m’intéressait, c’est d’avoir un peu de liberté pour raconter cette histoire. C’est du cinéma, une fiction. Je ne vais pas m’excuser d’exister et d’avoir fait ce film. [...] J’ai fait très attention à lui rendre hommage [à Céline] et à ne jamais l’abîmer elle et sa famille. Je pense que je ne me suis pas foutu de la gueule du monde. »