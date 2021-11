Danse avec les Stars : Elsa Bois annonce avoir rompu avec son compagnon, est-elle en couple avec Michou ?

Alors que Bilal Hassani vient d'annoncer qu'il se séparait de son petit ami, c'est au tour d'Elsa Bois de confirmer qu'elle n'est plus en couple avec un certain Adrien.

« On n'est plus ensemble. On s'est séparés il y a peu », a indiqué ce jeudi la jeune danseuse de 21 ans à Télé-Loisirs. Si sa rupture est due « à la visibilité qui découle de l'émission et à la distance, car il n'habite pas à Paris », explique-t-elle, cette nouvelle conforte les téléspectateurs, persuadés que la jeune femme et son partenaire sur le parquet de Danse avec Stars, Michou, ont tissé entre eux des liens très forts depuis le début de l’émission.

Ce dernier n’a, il est vrai, jamais caché être très sensible au charme d’Elsa Bois. «Avec Elsa, c'est compliqué... En fait on est amis, mais je crois que je veux qu'on soit plus qu'amis... mais je n'y arrive pas !», a-t-il notamment avoué lors du prime de vendredi 19 novembre. Ce soir-là ils auraient même ponctué leur performance par un baiser... C'est en tous les cas ce que croient avoir vu certains téléspectateurs qui ont, sur le moment, beaucoup réagi sur la Toile.

« Certains ont beaucoup zoomé et, apparemment, on aurait pu dire que… Mais non, il n’y a pas eu de bisou », dément cependant Elsa qui s’amuse qu’on leur prête une relation amoureuse. « Que les gens pensent une chose ou l’autre sur nous, cela n’a pas vraiment d’impact sur nous, ils peuvent penser ce qu’ils veulent », dit-elle toujours dans Télé-Loisirs.

S'il a été éconduit, Michou ne désespère pas... « On dansera une valse à notre mariage », s'est aussi amusé à lancer le jeune homme, visiblement très épris. Alors cet amour est-il partagé? C'est le mystère qui agite les fans de DALS, comme pour un feuilleton. « On en rigole souvent, c’est plus un running gag qu’autre chose. On s’entend vraiment très bien et je suis très contente d’avoir vécu ça avec lui », se contente de dire Elsa Bois qui continue de cultiver savamment le mystère.

"Il n'y a pas de concurrence..." : Elsa Bois (Danse avec les stars) jalouse d'une fan de Michou ? Elle se lâche sur Instagram ! https://t.co/6myCrB86m5 pic.twitter.com/yXdlHG2Nvr — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) November 25, 2021

Très avides d’en savoir plus, les téléspectateurs scruteront à coup sûr très attentivement tous leurs faits et gestes durant la finale de Danse avec les Stars, qui aura lieu ce vendredi 26 novembre à 21h05 sur TF1.