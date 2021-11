Danse avec les Stars : la finale s'annonce très serrée

Tayc, Bilal Hassani et Michou, les trois finalistes de la saison 2021 de Danse avec les Stars, vont s’affronter une dernière fois sur le parquet ce vendredi 26 novembre. Qui d’entre eux sortira vainqueur ? Difficile à dire tant les trois candidats sont très appréciés du public.

Le partenaire de Fauve Hautot, Tayc a cumulé les bons résultats auprès du jury depuis le début de la compétition. Même constat pour Bilal Hassani. Le partenaire de Jordan Mouillerac, qui portait sur ses épaules la pression d’être le premier homme à danser avec un autre dans la version française de l’émission, a ébloui les téléspectateurs depuis le premier jour. Autre force en présence qu’il ne faudra absolument pas négliger, Michou se montre certes moins à l’aise techniquement que ses deux adversaires, mais profite d’un capital sympathie et d’une fan base prête à le porter jusqu’au trophée.

« C'est lui qui a la progression la plus importante, et c'est aussi ça qu'on recherche sur DALS. On prend quelqu'un qui ne sait pas danser et on l'emmène faire des performances. Sur ce point, Michou a réussi la mission de l'émission. Et rien que pour ça, il mérite largement sa place », défend sa partenaire Elsa Bois dans une interview pour Télé-Loisirs. Et puis, souvent, les gens qui critiquent n'ont jamais fait de danse de leur vie. Ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qui est correct ou pas ».

Après 11 semaines de concours les trois personnalités proposeront encore ce vendredi des prestations vertigineuses qui promettent de bluffer les téléspectateurs.

Les trois derniers candidats vont devoir proposer plusieurs danses et notamment leur prestation la plus marquante de la saison.

Après M Pokora, Shy’m, Emmanuel Moire, Alizée, Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret, Agustin Galiana, Clément Rémiens et Sami El Gueddari, qui réussira à convaincre les téléspectateurs ?

Pour mémoire en 2019 (la saison 2020 n’avait pas eu lieu pour cause de Covid), c’est Sami El Gueddari qui avait remporté le concours.