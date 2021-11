Loto : un jackpot historique à gagner ce week-end

Samedi 27 novembre sera mis en jeu le plus au gain du Loto depuis 1976 : 27 millions d’euros.

Ce gain record signifie donc qu’il n’y a pas eu de gagnants depuis le 27 septembre 2021. Ce sont donc 27 millions d’euros qui seront à gagner. Le précédent gain record avait été remporté en septembre dernier, le jackpot était alors de 26 millions d’euros. Cela battait le record de juin 2011.

Si le loto n’est remporté par personne d’ici le 15 décembre 2021, ce sont 38 millions d’euros qui seront mis en jeu. De quoi faire saliver les joueurs. Selon le règlement du Loto édité par la Française des Jeux, il ne peut y avoir plus de 36 tirages sans gagnants. Une situation qui n’est encore jamais arrivée mais en l’absence de gagnant la somme doit être en théorie partagée.

Une année faste pour les gagnants du Loto et de l’Euromillions

L’année 2021 aura été marquée par de nombreux records de jackpot au Loto mais aussi à l’Euromillions. Dans le cas de la loterie européenne, le plafond a été atteint et remporté à deux reprises. Un joueur suisse a remporté 210 millions d’euros en février puis une Française de Polynésie a gagné 220 millions d’euros en octobre. Le prochain tirage qui aura lieu vendredi mettra en jeu 163 millions d’euros.

Il est à noter qu’un joueur a plus de probabilités de gagner au Loto qu’à l’Euromillions. En effet dans le premier cas pour remporter le jackpot, il faut trouver les cinq bons numéros compris entre 1 et 49 ainsi qu’un numéro chance compris entre 1 et 10. Dans le cas de l’Euromillions, il s’agit de trouver les cinq bons numéros compris entre 1 et 50 et deux étoiles comprises entre 1 et 12.