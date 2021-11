Miss France 2022 : les réactions des candidates après le test de culture générale

Ce mercredi 24 novembre, les 29 Miss régionales ont passé le traditionnel test de culture générale qui précède l’élection de Miss France. Une épreuve que certaines d’entre elles estiment avoir relevé haut la main, tandis que d’autres se sont visiblement heurtées à quelques difficultés.

« Ce test n'a pas vocation à vous pénaliser mais à faire ressortir les trois meilleures parmi votre promotion », leur a promis Sylvie Tellier sur Instagram. « Le résultat va compter dans le jury de présélection (qui verra la sélection de quinze candidates, ndlr) », a aussi prévenu la directrice générale de la société Miss France.

Quarante questions ont été posées sous la forme d’un QCM telles que « Quel est le nom du ministre de l’Intérieur ? » ; « Que signifie faire preuve d’abnégation ? » ; « Comment se nomme la dernière mission de l’astronaute français Thomas Pesquet ? », ou encore « Quelle comédie musicale est devenue le plus gros succès de tous les temps ? ».

« C’est une épreuve importante et mythique dans Miss France que l’on redoute toutes. Mais finalement, plus de peur que de mal. Maintenant on peut continuer l’aventure. J’ai buté sur la logique : plus on regarde le résultat et moins on comprend la question posée », a réagi Youssra Askry, Miss Normandie, selon des propos rapportés par Voici.

« J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de logique par rapport aux années précédentes et peu d’actualité », a commenté Valeria Pavellin, Miss Côté d’Azur, tandis que Diane Leyre, Miss Ile de France, dit avoir souffert du stress : « on serait capables de douter des réponses les plus basiques… Considérez que mon cerveau est off à partir de maintenant. Il n’y a que Sylvie Tellier qui connaîtra mon résultat », a-t-elle dit.

« J'ai répondu ce que je savais. Je ne me souvenais plus de l’auteur de Germinal mais, par contre, je sais que le droit des femmes est bien 1945 », a déclaré Miss Mayotte, qui est sortie la première de l'épreuve, rapporte Télé-Loisirs. De son côté, Miss Picardie a confessé s’en être parfois remis « au hasard», tandis que Miss Languedoc-Roussillon a, toujours selon Télé-Loisirs, fait preuve de plus de confiance en elle : « J'ai l’habitude avec mes études de ce genre de questions. Je ne lis même pas jusqu'au bout, je sais exactement où chercher la réponse car elle est souvent dans la question. »

Géographie, histoire, politique, logique, anglais… Quelle Miss aura le plus brillé ? Et sera-t-elle celle qui sera couronnée ? Réponse le 11 décembre lors de la cérémonie au Zénith de Caen (Calvados), qui sera diffusée en direct par TF1.