Danse avec les Stars : « Jordan Mouillerac est l'un des rares qui ne craignaient pas de s’afficher avec moi », confie Bilal Hassani

Dans un entretien accordé au magazine Gala, Bilal Hassani évoque son parcours dans Danse avec les Stars et confie que son partenaire sur le parquet, Jordan Mouillerac, est « l'un des rares qui ne craignaient pas de s’afficher avec (lui)».

L’édition 2021 de la version française du concours restera la première à avoir compté à son casting un candidat en duo avec un homme.

« Je suis ravi de le faire avec Jordan Mouillerac qui a un look suffisamment viril pour trancher avec le mien », a dit le chanteur. « L'alchimie s'est faite immédiatement. J'étais prêt à défendre ce message, cette ouverture d'esprit. C'est une grande fierté », avait de son côté confié le danseur professionnel à Télé-Loisirs. Jordan Mouillerac considère, à quelques heures de la finale qui se tiendra ce vendredi 26 novembre à partir de 21h05 sur TF1, que peu importe le résultat (ils ont) déjà gagné », comme il le révèle ce jour à la Dépêche.

Le binôme a en effet ébloui le public à plusieurs reprises, notamment lors des quarts de finale de Danse avec les stars le 12 novembre dernier. Bilal Hassani avait délivré une prestation remarquable en même temps qu’un message très fort sur l’émouvant morceau d’Eddy de Pretto, Kid.

Le jeune chanteur a expliqué avant sa prestation en quoi les paroles de la chanson lui correspondaient, en revenant sur son coming out. « C'était une période conflictuelle avec moi-même, j'avais du mal à me regarder dans la glace et me dire que j'étais un homme. Est-ce qu'on m'a demandé d'être plus viril quand j'étais jeune ? C'est pas une question, on m'a obligé à être plus viril. Le monde m'a dit qu'il fallait que je sois plus viril », a dénoncé Bilal. J'ai découvert que je préférais les garçons très tôt en réalité. La réaction de ma mère était très bonne, le seul truc qui l'a fait flipper c'était ma place dans la société. Avec mon père, ça a pris un peu plus de temps, c'était une conversation plus compliquée à avoir », a-t-il reconnu selon les propos rapportés par Télé-Loisirs.

Sortir des normes de genre

« Dans la cour de récré quand on me posait des questions sur ma sexualité, ça m'a refroidi et c'est là que j'ai commencé à me cacher. Le plus dur n'a pas été mon coming out, mais ça a été de l'assumer, après. Quand j'ai trouvé toutes ces choses qui font Bilal Hassani je me suis protégé dedans. Le moment est venu et je crois que je vais pas porter de perruque, j'enlève mon armure en fait. Là, on va voir Bilal. J'espère que ce Bilal là sera bien reçu, parce que j'ai un peu peur », avait conclu celui qui a été sacré personnalité Têtu de l’année 2021. « Il est temps qu’on s’amuse plus avec les normes de genre, et qu’on les tue petit à petit », défend Bilal Hassani dans le magazine, après s’être entendu dire toute sa vie qu’il était « un peu trop comme les filles, et pas assez comme les garçons ».

« La majorité de mon public, ce sont des jeunes qui se sont toujours un petit peu sentis mis de côté. Et qui me disent que, grâce à moi, ils existent. Mais je leur dis que c'est aussi grâce à eux que l'on brille, on est vus et entendus », a confié à Télé-Loisirs Bilal. « Je ne me reconnaissais pas assez à la télévision quand j'étais petit. En me voyant, beaucoup de gens se disent qu'ils ne sont pas bizarres et qu'ils méritent de vivre. D'autres ont réussi à s'ouvrir un peu plus. Si une émission aussi familiale que DALS peut ouvrir les mentalités et créer des discussions qui n'ont pas spécialement lieu dans les familles, mon but est atteint », clame haut et fort le chanteur.