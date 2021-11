Le prince de Bel-Air : découvrez le premier teaser du remake

La série culte Le Prince de Bel-Air, qui a rendu célèbre l’acteur Will Smith dans les années 1990, a fait l’objet d’un remake dont le premier teaser a été dévoilé ce mardi 23 novembre.

Sobrement renommée « Bel-Air », cette nouvelle version, qui fait encore résonner la voix de Will Smith dans ce premier aperçu, sera beaucoup plus sombre que son populaire modèle.

La comédie fait place au drame dans ce show qui se veut réaliste et qui entend dénoncer racisme et inégalités sociales dans l’Amérique contemporaine. « Bel-Air, qui se déroule dans l’Amérique moderne, est une nouvelle version dramatique d’une heure de la sitcom des années 1990, qui s’appuie sur l'intrigue originale : le voyage compliqué de Will entre les rues de Philadelphie-Ouest et les demeures inaccessibles de Bel-Air », est-il annoncé.

« Nous sommes restés fidèles au synopsis original de la série, à savoir que la vie de Will est bouleversée après qu’il a été forcé à quitter West Philly pour atterrir à Bel-Air, une ville pleine de manoirs et de richesse. Cependant, notre nouvelle série amène Will et la famille Banks dans le monde tel que nous le connaissons maintenant », expliquent les créateurs de la série, T.J Brady et Rasheed Newson au magazine Collider.

Une diffusion prévue pour 2022

« Avec une vision réinventée, Bel-Air va plonger plus profondément dans les conflits, les émotions et les préjugés inhérents qui étaient impossibles à explorer pleinement dans un format sitcom de 30 minutes, tout en délivrant toujours des références et clins de œil à la série originale ».

Dans la vidéo qui a été dévoilée, le successeur de Will Smith, l’acteur Jabari Banks, tombe dans une piscine et atterri symboliquement sur un trône doré au fond de l’eau qui rappelle celui qui apparaît dans le générique de la série originale.

« C'est une histoire qui raconte comment ma vie s'est retrouvée sens dessus dessous », dit-il en voix off, reprenant les paroles de la chanson du générique original (« Now this is the story all about how /My life got flipped, turned upside down... »).

Produite par Westbrook Studios, la société de production de Will Smith et Jada Pinkett Smith, et Universal Television, « Bel-Air » sera diffusée au cours de l’année 2022 sur la plate-forme américaine Peacock.