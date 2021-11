This is us : un très émouvant trailer pour la dernière saison

Le trailer de la sixième et ultime saison de « This is us » a été dévoilé. La très émouvante série promet de faire encore couler beaucoup de larmes pour son dernier tour d’adieu.

Dans les images dévoilées par NBC, le personnage incarné par Mandy Moore - la mère atteinte de la maladie d’Alzheimer - se lamente de savoir quel sera son tout dernier souvenir avant son dernier souffle. Dans le même temps des séquences fortes de la série s’égrènent sur une émouvante version downtempo de la chanson Time After Time de Cindy Lauper.

De quoi encore attraper par les sentiments même les plus endurcis des téléspectateurs. Succès public et critique, l’excellente série de Dan Fogelman, avec aussi Justin Hartley, Chrissy Metz, Sterling K. Brown, et Milo Ventimiglia, suivait sur plusieurs décennies les destins des membres de la famille Pearson.

Composée de 18 épisodes, la saison 6 débutera le 4 janvier prochain sur NBC, et probablement dans la foulée sur Canal+ en France. En attendant les fans n’oublieront pas de se constituer un stock de mouchoirs…