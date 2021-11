The Book of Boba Fett : découvrez la première bande-annonce de la très attendue série de Disney+

L’univers Star Wars poursuivra son expansion le 29 décembre prochain sur Disney+ avec le lancement de «The Book of Boba Fett», la série spin-off de «The Mandalorian» dont un nouveau trailer vient d’être dévoilé.

L’intrigue de cette série conçue par Jon Favreau et Dave Filoni se situe entre Le «Retour du Jedi» et «Le Réveil de la Force».

«The Book of Boba Fett» suivra plus précisément les aventures du célèbre chasseur de prime incarné à l’écran par Temuera Morrison («Star Wars : L’attaque des clones») et de la mercenaire Fennec Shand (introduite dans «The Mandalorian» et interprétée par Ming-Na Wen).

« Après s’être hasardés dans les bas-fonds de la galaxie, tous deux reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba le Hutt et son syndicat du crime...», annonce ainsi Disney+, qui diffusera la série au rythme d’un épisode par semaine.

Retrouvez Boba Fett et Fennec Shand dans Le Livre de Boba Fett, une série originale Disney+ en 7 épisodes, dès le 29 décembre sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/h0Zru4vNwu — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) November 29, 2021

Aux côtés de Temuera Morrison et Ming-Na Wen apparaîtra notamment l’actrice de «The L Word» Jennifer Beals, dans un rôle encore tenu secret à l’heure où nous écrivons ces lignes.

A noter que pas moins de onze séries déclinées de l'univers Star Wars sont attendues prochainement sur Disney+, notamment la série consacrée à Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor, Ahsoka, ou encore Rangers of the New Republic.