Les Tuche 4 : une suite est déjà en préparation, mais à une condition

Alors que «Les Tuche 4» débarque dans les salles obscures le 8 décembre prochain, Olivier Baroux, le réalisateur de la saga, annonce avoir déjà des idées pour la suite des aventures de la famille la plus célèbre de France.

Le succès populaire et les millions d’entrées au cinéma ont permis à ce film – dont le premier volet date de 2011 – de devenir une comédie incontournable dans le cœur des Français. Et le réalisateur Olivier Baroux ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’il a déjà trouvé une idée pour le cinquième volet. Et que les acteurs ont déjà donné leur accord pour participer à la suite des aventures de la famille Tuche sur grand écran.

«On a trouvé une idée il y a un mois, une idée qui nous plaît, qui est folle, complètement dingue. On a demandé à toute l’équipe si l’envie était là, on a raconté l’histoire aux acteurs, ils ont fait ‘ok, on y va !’», assure le cinéaste. «Maintenant il faut bloquer les choses parce qu’ils travaillent, ils ont tous des agendas de ministre, moi aussi, et on s’est fixé le tournage au printemps 2023 et sortie février 2024, c’est une bonne nouvelle !», poursuit-il.

Si #LesTuche4 est un succès en salle, rab de frites à prévoir… Une suite est envisagée. ça fait déjà un heureux : @J_Lachasse co @lenicolasbehar @BFMTV_People @BFMTV pic.twitter.com/x3wAjsC6u4 — claire fleury (@clairefleury1) November 27, 2021

Une suite sous condition

Bien évidemment, la mise en production de ce cinquième volet qui verrait Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty et le reste du casting reprendre leurs rôles respectifs à l’écran dans une histoire inédite ne se fera pas si Les Tuche 4 se révélait être un échec commercial. Signalant alors la fin de l’histoire d’amour entre les spectateurs français et les membres de cette famille si attachante.

Pour le savoir, il va falloir attendre le 8 décembre, date de sortie du quatrième volet dans lequel Jeff Tuche et sa famille reviennent dans leur village de Bouzolles après que Jeff ait décidé de démissionner de son poste de président de la République. Les fêtes de fin d’année approchant, Cathy Tuche souhaite renouer avec sa sœur Maguy dont le mari, Jean-Yves, est fâché avec Jeff depuis 10 ans. Mais une nouvelle brouille entre les deux hommes à propos de Noël menace les retrouvailles.