The Voice Kids : Julien Doré explique pourquoi il a (enfin) accepté de devenir coach

Julien Doré fera ses grands débuts en tant que coach dans la prochaine saison de The Voice Kids. Un rôle qu’il a refusé d’endosser pendant des années. Et le chanteur vient de révéler la raison pour laquelle il a finalement changé d’avis.

Nouvel recrue de TF1 dans la version du télécrochet réservé aux enfants avec Louane – qui rejoindront Kendji Girac et Patrick Fiori parmi les membres des jurés – Julien Doré avoue que TF1 lui avait régulièrement proposé de rejoindre The Voice ces dernières années. «Ça fait des années qu'on discute de la version adulte. Mais je ne m'en sentais pas capable», révèle-t-il dans les colonnes de Télé 7 Jours.

Le chanteur était toutefois un grand fan de The Voice Kids, et cela s’est immédiatement imposé comme la meilleure alternative à ses yeux. «En tant que téléspectateur, en claquettes et jogging, à chaque fois que The Voice Kids reprenait, je regardais. Je trouvais ça trop cool», poursuit Julien Doré, précisant au passage n’avoir pas hésité une seconde lorsque TF1 lui a proposé d’intégrer l’équipe des coaches.

Un rôle de grand frère

Pour lui, ce nouveau défi s’aligne parfaitement avec ses créations, mais aussi avec sa vie personnelle, lui qui aurait révélé récemment être devenu père pour la première fois. «Sur mon album, je chante avec des enfants. J'en croise plein, dans la rue, qui me chantent le refrain de Nous, et puis, encore une fois, une partie plus intime de ma vie», avoue-t-il.

Julien Doré révèle qu’il avait «trop envie» de participer à The Voice Kids, même s’il appréhende le fait de se montrer éventuellement «maladroit» avec les enfants. Celui qui a remporté Nouvelle Star en 2007 a toutefois une idée plutôt précise du coach qu’il souhaite être pour ces jeunes artistes. «Je serai comme un papa, un grand frère, qui donne des conseils et l'énergie de croire à fond à une passion», lance-t-il.