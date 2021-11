Koh-Lanta : Clémence Castel explique comment elle a eu vent de la tricherie de Teheiura

Clémence Castel a dévoilé comment elle avait appris que Teheiura, candidat emblématique du jeu de survie Koh-Lanta, avait consommé de la nourriture en cachette.

Interviewée par le magazine Public, l’aventurière a révélé qu’elle n’a été mise au courant de l’affaire qu’au moment où Teheiura a rejoint les autres membres du jury final dont elle fait partie. C’est lui-même qui les en aurait informés.

« (J’ai appris) quand il est arrivé à la résidence du jury final. Je n'avais rien vu et rien entendu de tout cela et ça m'a énormément surprise venant de lui. C'est un homme sincère, honnête et ça ne lui ressemble pas du tout. J'ai aussi tout de suite vu à quel point il s'en voulait, et ça m'a vraiment fait de la peine. Mais ça prouve combien ce Koh-Lanta était difficile. Même les meilleurs peuvent craquer », a confié la double gagnante de l’émission culte.

Alors que d’autres candidats de l’actuelle saison ont eux aussi consommé une partie des victuailles qui avaient été offertes hors caméra à Teheuira - et ce sans pour autant être éliminés - la candidate rappelle que leur « méfait » n’enlève quoiqu’il arrive rien à leur performance. « C'est à eux de voir ça avec leur conscience. Sont-ils fiers de ce qu'ils ont fait ? Peut-être que oui, peut-être que non... Réussir, en ce qui me concerne, n'est pas forcément gagner. Après, il s'agit d'événements très marginaux et isolés, pas du tout quelque chose de récurrent. À mon sens, ce n'est pas parce qu'on a mangé une fois que cela remet en cause l'ensemble de son aventure. On voit bien que tous ont énormément maigri et que tout le monde a souffert de la faim »