Miss France 2022 : quelle Miss a obtenu la meilleure note au test de culture générale ?

Les résultats sont tombés. Comme chaque année, le comité Miss France fait passer un test de culture générale aux candidates. Et on sait aujourd’hui laquelle a obtenu la meilleure note.

Les 29 jeunes femmes s’étaient toutes pliées à cet exercice le 24 novembre dernier, et le test avait été rendu public dans la foulée de leur évaluation.

Histoire, géographie, culture, logique... les Miss devaient répondre à 40 questions, divisées en quatre parties, au total.

Et avec la note de 17/20, c’est Youssra Askry, Miss Normandie, qui termine sur la plus haute marche du podium.

La deuxième place revient à Miss Aquitaine, Ambre Andrieu, qui a obtenu une note de 15,5/20. C’est Miss Pays de la Loire, Line Carvalho, qui se classe troisième avec 15/20.

Après avoir passé le test, Youssra Askry s’était montrée plutôt confiante, malgré quelques difficultés sur les questions de logique.

«C’est une épreuve importante et mythique dans Miss France que l’on redoute toutes. Mais finalement, plus de peur que de mal. Maintenant on peut continuer l’aventure. J’ai buté sur la logique : plus on regarde le résultat et moins on comprend la question posée», avait-elle réagi, selon des propos rapportés par Voici.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.