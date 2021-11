Séries étrangères 2021-2022 : le point sur les nombreuses nouveautés à découvrir dans les prochains mois sur Canal+

Canal+ a dévoilé la liste des séries étrangères au programme des mois à venir. Un planning riche en nouveautés, mais aussi en suites inédites de séries emblématiques.

American Rust, disponible

Diffusée depuis le 25 novembre, American Rust est une série américaine de 9 épisodes de 52 minutes produite par Showtime et créée par Dan Futterman, d’après le roman de Philipp Meyer.

Elle explore «l’Amérique désenchantée de l’ère post-industrielle à travers un personnage complexe de shérif», incarné par Jeff Daniels (The Comey Rule, The Newsroom, Steve Jobs). À ses côtés, Maura Tierney (Your Honor, The Affair, The Good Wide) est celle pour qui il est prêt à franchir toutes les lignes.

Le pitch : Quand le fils de la femme qu’il aime est soupçonné de meurtre, le shérif d’une bourgade de Pennsylvanie se retrouve à l’heure des choix. Mais jusqu’où est-il prêt à aller ?

Time, disponible

Diffusée en exclusivité sur Canal+ les 29 et 30 novembre, cette mini-série de la BBC avec Sean Bean, et écrite par Jimmy McGovern, est composée de 4 épisodes de 52 minutes.

Elle propose une plongée sous tension dans l’univers carcéral britannique en suivant les pas d’un surveillant de prison et ceux d’un homme d'une cinquantaine d'années incarcéré pour la première fois. Il s’agit d’« une histoire de culpabilité et de pardon, de punition et de pénitence », annonce Canal+.

Le pitch : Mark Cobden, quinquagénaire, a pris quatre ans pour avoir accidentellement tué un homme. Dans l’établissement pénitentiaire où il a été admis, Cobden, rongé par la culpabilité, fait la connaissance d’Eric McNally, surveillant principal ; il découvre peu à peu l’univers carcéral, régi par des codes et des règles spécifiques. «Piégés par leur passé, Mark et Eric vont faire face à des choix impossibles», est-il annoncé.

Dexter : New Blood, dès le 16 décembre

La nouvelle saison de la série culte Dexter sera proposée en exclusivité sur Canal+ à partir du 16 décembre. Composée de 10 épisodes de 52 minutes, cette suite a été créée et écrite par Clyde Phillips et voit Michael C. Hall se glisser de nouveau dans la peau du célèbre tueur en série.

Le pitch : Alors qu’il s’est fait passer pour mort en mer lors d’un ouragan à Miami, Dexter Morgan a refait sa vie sous une fausse identité à Iron Lake, petite ville fictive de l’état de New York. Il y mène une vie paisible entre son travail et sa petite amie Angela Bishop, cheffe de police de la ville. Dexter a neutralisé son ‘Passager Noir’ depuis presque dix ans. Mais entre l’arrivée inattendue de son fils Harrison âgé de 16 ans et sa rencontre avec Kurt Caldwell, figure importante de la ville, plusieurs événements vont faire vaciller ses résolutions.

Starstruck, en décembre

Cette comédie romantique britannique sera diffusée en exclusivité en décembre sur Canal+. De et avec la comédienne néo-zélandaise Rose Matafeo, elle est composée de 6 épisodes de 26 minutes.

Le pitch : À Londres, Jesse, la vingtaine, jongle avec les boulots... Sa vie se complique un peu plus lorsqu’elle découvre que celui avec qui elle a passé la nuit du Nouvel An est une star de cinéma... et que leur relation va prendre un tour inattendu.

Girls5eva, en décembre

Produite par Tina Fey, cette comédie américaine de 8 épisodes de 26 minutes sera diffusée en exclusivité en décembre sur Canal+. Créée par Meredith Scardino, elle compte à son casting Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Busy Philipps, et Paula Bell.

Le pitch : Lorsque le seul et unique hit d’un girls band des années 1990 est repris par un rappeur, ses anciennes membres décident de reformer le groupe pour retenter leur chance dans la musique. Même si elle sont maintenant des adultes jonglant entre famille, travail, dettes et douleurs à l’épaule, cela ne devrait pas les empêcher d’être aussi les Girls5eva !

Yellowjackets, en 2022

Drame intense à la croisée du survival, de l'horreur et du récit initiatique, cette série américaine sera proposée en exclusivité sur Canal+ en 2022. Composée de 10 épisodes de 52 minutes, elle a été créée par Ashley Lyle et Bart Nickerson, et réalisée par Karyn Kusama (Girlfight, Jennifer’s Body) pour Showtime. Elle sera portée par un casting d'exception composé de Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci, et Tawny Cypress.

Le pitch : Après le crash de leur avion dans une région sauvage du Nord des États-Unis, les jeunes lycéennes d’une équipe de football luttent pour leur survie et sombrent dans la sauvagerie. Vingt-cinq ans plus tard, les survivantes se sont reconstruites mais le passé finit toujours par refaire surface.

This is going to hurt, en 2022

Diffusée en exclusivité en 2022 sur Canal+, cette tragie-comédie de la BBC questionne le métier de médecin dans un système de santé lui-même malade. Elle est composée de 7 épisodes de 52 minutes et a été créée et écrite par Adam Kay d’après son best-seller éponyme. Ben Whishaw, Harriet Walter, AmbikaMmod, Michele Austin, ou encore Alex Jennings figurent à son casting.

Le pitch : Médecin obstétricien à l’hôpital, Adam est souvent dépassé par les événements, submergé par des semaines de travail XXL, des décisions vitales à prendre et un salaire ridicule. Un parcours du combattant quotidien dans lequel sa vie personnelle prend des allures de bouée de sauvetage.

Landscapers, en 2022

Diffusée courant 2022 en exclusivité sur Canal+, cette mini-série britannique de 4 épisodes de 52 minutes relate un crime sordide sur fond d’histoire d’amour inspiré d'une histoire vraie. Elle est portée par de prestigieux acteurs, en particulier Olivia Colman (La Favorite, The Crown) et David Thewlis (Harry Potter, Fargo).

Le pitch : Deux cadavres sont retrouvés dans le jardin de la maison de banlieue de Susan et Christopher Edwards. Ils sont déclarés coupables. Mais comment ce couple en apparence tranquille en est venu à tuer les parents de Susan et à cacher les faits pendant dix ans ?

Don’t leave me (Non mi lasciare), en 2022

Elle sera à découvrir en 2022 sur Canal+, cette série italienne de 8 épisodes de 52 minutes avec Vittoria Puccini, Alessandro Roia, et Sarah Felberbaum est un drame brûlant qui plonge dans les entrailles du deep web, «avec ses monstres et là où tout se vend : drogues, armes, organes…».

Le pitch : L’agent de police Elena traite les cyber-crimes et la violence contre les mineurs, et s’intéresse particulièrement aux disparitions d’enfants. La découverte du corps d’un jeune garçon dans la lagune de Venise la ramène dans la ville qu’elle a quittée vingt ans auparavant. Elena y retrouve Daniele, son grand amour de jeunesse aujourd’hui marié à sa meilleure amie. Daniele est commissaire adjoint de la brigade criminelle en charge de cette affaire. Alors que le passé se mêle au présent, Elena tente d’appréhender ces tueurs d’enfants et de sauver ceux tombés dans leurs filets.

Tokyo Vice, en 2022

Produite par Michael Mann (le réalisateur de Heat, Collateral, et Miami Vice réalise lui-même le premier épisode), cette série américaine de HBO sera diffusée en exclusivité sur Canal+ en 2022.

Composée de 8 épisodes de 52 minutes, elle a été créée par J. T. Rogers d’après l’histoire vraie de Jake Adelstein, seul reporter occidental à avoir écrit pour un journal japonais, et qui dénonça le crime organisé au Japon.

Ridley Road, en 2022

Diffusée en exclusivité en 2022, cette série britannique produite par Red Production (branche de Studiocanal), dévoile un aspect méconnu de l’Angleterre des Sixties. Ecrite par Sarah Solemani d’après le roman de Jo Bloom, elle est composée de 4 épisodes de 52 minutes et met en scène Agnes O’Casey, Tom Varey (Game of Thrones), Rory Kinnear (Years and Years), Eddie Marsan, et Ray Donovan, (Fast & Furious).

Le pitch : Dans les années 1960, Vivien, une jeune coiffeuse juive de la banlieue de Manchester, quitte tout pour partir à Londres à la recherche de son petit ami disparu. Par conviction et par amour, confrontée à la montée du mouvement fasciste en Grande-Bretagne, la jeune femme épouse la cause des activistes antinazis. Très loin du Swinging London, cette série met en lumière un aspect méconnu de l’Angleterre des sixties.

Threesome, en 2022

Ce drame érotique moderne suédois sera diffusé en exclusivité sur Canal+ en 2022. Composée de 8 épisodes de 26 minutes, la série a été écrite et réalisée par Lisa Linnertorp, et embarque au casting Matilda Källström, Simon Lööf, Lucien Laviscount, Kitt Walker, et Alma Jodorowsky (La vie d’Adèle, La vie devant elles). Le pitch : À la suite d’une expérience amoureuse à trois, David et Siri, jeunes suédois exilés à Londres, vont tester la solidité de leur couple.

Kamikaze, en 2022

Produite pour HBO Max et diffusée sur Canal+ en 2022, cette série danoise sur le passage à l’âge adulte est composée de 8 épisodes de 26 minutes écrits par Johanne Algren et portée par Marie Reuther (lauréate du prix d’interprétation féminine à Séries Mania), Charlotte Munck, et Johan Reborg.

Le pitch : À 18 ans, la vie de rêve de Julie bascule quand ses parents et son frère meurent dans un accident d’avion. La jeune fille riche et aimée de tous se retrouve livrée à elle-même. En quête de sens, elle s’embarque alors dans un dangereux voyage qui l’emmènera de son Danemark natal aux quatre coins du monde ; un périple qui va la pousser au bout de ses limites physiques et psychologiques.

les séries emblématiques prochainement de retour avec leur suite

Gomorra (saison 5)

Babylon Berlin (saison 4)

Frédéric Batier / ARD / SKY

L’amie prodigieuse (saison 3)

Fremantle

City on a Hill (saison 3)

Billions (saison 6)

Killing Eve (saison 4)

Your honor (saison 2)

This is Us (saison 6)