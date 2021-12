Koh-Lanta : les candidats découvrent leur impressionnante perte de poids

Après trente jours d’aventure et autant de privation de nourriture, les candidats de « Koh-Lanta la Légende » encore en lice dans l'épisode diffusé ce mardi 30 novembre, ont reçu une balance et un miroir et ont ainsi pu découvrir leur impressionnante transformation physique.

Entre la perte de poids qui a rendu leur corps sec, et la pousse des poils anarchique - chez les garçons comme chez les filles - c’est le choc.

« J’ai hâte de voir à quoi je ressemble, dit Laurent en s’approchant du miroir. À mon avis, ça doit pas être très beau à voir (…) J’ai vraiment une tête de Robinson. Avec les poils et les cheveux blancs, ça fait vraiment le gars qui est resté un peu de temps sur une île à manger du crabe, commente celui qui sur la balance accuse d’une perte de neuf kilos. On voit que j’ai bien morflé. J’ai plus de jambes, déjà que je n’en avais pas à la base. Le lion, comme je m’appelle, a pris un coup de vieux », déplore-t-il, restant tout de même très fier de sa musculature.

C’est aussi une perte de poids importante que constate Ugo, qui s’est quant à lui délesté de sept kilos. « Oh, la vache ! Il y a un paquet de kilos qui sont restés sur l’île des bannis. C’est là que j’en ai le plus bavé », dit-il.

« Je me sens squelettique », dit le frêle Sam, tandis que son pote Laurent le chambre gentiment en lui lançant : « T’as un corps d’un enfant de 12 ans avec une barbe. »

Les aventuriers ont beau être rôdés à l’émission Koh-Lanta (édition de légende oblige, tous y ont déjà participé), rien ne les prépare à leur « nouvelle » image. « Oh, c’est qui ? Y’a un voleur ! Y’a un voleur ! », s’écrie d’ailleurs Claude surpris en découvrant son reflet (d’aucuns pouvant y voir-là un clin d’œil à la fameuse affaire de tricherie). « C’est irrespectueux. Il n’y a plus de respect, là », s’exclame-t-il encore devant sa moustache.

« Je n’ai jamais eu une barbe pareille, commente Phil en contemplant sa pilosité. Avec la casquette, ça fait vieux pêcheur. Il ne me manque plus que la pipe pour ressembler au capitaine Haddock.»

De son côté, Jade est dégoûtée par la couche de crasse qui la recouvre : « Je ne peux même pas me regarder tellement je suis dégueulasse. (…) Regarde mes sourcils. (…) Aïe, aïe, aïe, on est dégueulasse. Se voir dans le miroir… On constate les dégâts de l’aventure. Les cheveux en vrac, les poils en veux-tu en voilà. Je me suis dit : Elle est où ma féminité ? ».

La jeune femme ne va pas cacher son plaisir de se refaire une beauté grâce au gain remporté, avec Claude et Philippe, lors de l’épreuve de confort. Pour sa première douche depuis longtemps, la jeune femme se précipite sur le rasoir : « Sous les bras, c’était plus possible. Et les jambes, on aurait dit celles de Claude », s’amuse-t-elle.

Jade, Claude, Laurent, Phil, et un des aventuriers sur l’île des bannis - Alix, Ugo ou Sam - qui les rejoindra bientôt, auront-ils le temps de reprendre du poil de la bête avant la très exigente épreuve d’orientation qui les attend ? Réponse mardi prochain.