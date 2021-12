Miss France 2022 : quelles sont les régions les plus et les moins titrées ?

L’élection de Miss France 2022 sera retransmise sur TF1 le 11 décembre prochain, en direct depuis le Zénith de Caen. Quelles sont les régions les plus titrées ? Quelles sont celles qui n’ont jamais eu le plaisir de voir leur Miss porter l’ultime couronne ? On fait le bilan.

La victoire d’Alicia Aylies en 2017 était historique pour la Guyane. À 18 ans, la jeune femme devenait la première guyanaise de l’histoire à être élue Miss France depuis la création du concours en 1920. Aujourd’hui, seules les concurrentes issues du Limousin, de l'Auvergne, la Champagne-Ardenne, la Martinique, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, ou encore Saint-Martin-Saint-Barthélemy n’ont jamais eu la chance de remporter l’écharpe tant convoitée.

Mais attention, la chance peut tourner subitement dans le concours de beauté. Ainsi, le Nord-Pas-de-Calais n’avait jamais connu la consécration avant que Camille Cerf ne soit élue en 2015. Suivie l’année suivante par Iris Mittenaere – qui ira jusqu’à s’imposer lors du concours Miss Univers en janvier 2017 – et Maëva Coucke en 2018. Trois titres en quatre ans après plusieurs décennies de disette, ça ne s’invente pas.

La région la plus titrée de l’histoire du concours Miss France est l’Île-de-France avec 13 victoires au compteur. Mais dont le dernier titre remonte à 1997. Loin devant la seconde place qu'occupe la région Rhône-Alpes et ses 7 victoires. L’Alsace, l’Aquitaine et la Normandie compte 6 victoires, tandis que la Bretagne, la Côte d’Azur et la Picardie en comptent 5.