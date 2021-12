Rihanna héroïne nationale à La Barbade

La chanteuse Rihanna a été honorée lors de la célébration du nouveau statut de république de la Barbade.

«De la part d’une nation reconnaissante, mais encore plus d’un peuple fier, nous vous désignons héroïne nationale de la Barbade. Ambassadrice Robyn Rihanna Fenty, puissiez-vous continuer de briller comme un diamant», a déclaré ce lundi la Première ministre Mia Amor Mottley, en référence aux paroles de la chanson Diamonds de la superstar, présente lorsque Sandra Mason, la première présidente de la république de la Barbade élue au suffrage universel indirect en octobre, a prêté serment.

«La désignation de Rihanna comme héroïne nationale de la Barbade, coïncidant avec la transition du pays vers le statut de république indépendante, est on ne peut plus appropriée», est-il écrit dans le journal britannique The Guardian, qui relève que «non seulement la chanteuse est ambassadrice officielle en faveur de la culture et de la jeunesse depuis 2018 mais elle reste la plus célèbre citoyenne de son pays, ainsi que son porte-étendard. Elle n’a jamais atténué son accent bajan [le créole de la Barbade, ndlr] et sa musique, mêlant la pop, le R&B et la dance, est néanmoins restée richement empreinte de son héritage caribéen».

Symbole de réussite, la chanteuse et brillante femme d’affaires de 33 ans, qui pèse aujourd’hui 1,7 milliard de dollars, s'était en effet déjà vue conférer en 2018 le titre d'ambassadrice plénipotentiaire de l'Etat insulaire, chargée d'en favoriser le tourisme, l'éducation et les investissements.

Indépendante du Royaume-Uni depuis 1966, l’île la plus orientale des Caraïbes, a ce lundi célébré sa transition vers un régime républicain après quelque quatre siècles de sujétion au souverain britannique. La cérémonie s'est d’ailleurs déroulée en présence du prince Charles qui a reconnu «l'effroyable atrocité de l'esclavage» dont a souffert l'île durant la colonisation.