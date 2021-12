Maman j'ai raté l'avion : la maison du film est à louer sur Airbnb

La maison de la famille McCallister qui a servi de décor au film Maman j’ai raté l’avion est à louer pour une nuit sur le site Airbnb.

La plate-forme mettra cette location en ligne le 7 décembre avec une seule date disponible : le 12 décembre. Le principe du premier arrivé, premier servi sera appliqué. Et même si tout le monde ne pourra pas facilement se rendre dans la petite ville de Winnetka, située en périphérie de Chicago, il risque d’y avoir quand même beaucoup d’intéressés… Surtout au tarif de 25 euros pour quatre personnes, comme le rapporte CNN.

get ready to celebrate the holidays on the most boring street in the united states of america... because the timeless house where the home alone story began is officially bookable on airbnb.





filthy animals can request to book on december 7 at 1pm CT. https://t.co/HcTybz2Dd8 pic.twitter.com/JSm59Jeo1C

— Airbnb (@Airbnb) December 1, 2021