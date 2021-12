Tatiana Silva : pourquoi la présentatrice météo dit-elle toujours «et surtout prenez-bien soin de vous» en tendant les mains ?

Dans le podcast Femme de télé par Télé-Loisirs, diffusé ce 2 décembre, Tatiana Silva a expliqué pourquoi elle ponctuait tous ses bulletins météo de la même manière, à savoir en prononçant «et surtout prenez bien soin de vous», en faisant un geste des mains.

«(Ce geste) me caractérise», confie-t-elle avant de détailler : «On vit dans un rouleau compresseur aujourd’hui puisqu’on travaille et on a des obligations de différents types. On oublie de faire un état des lieux de comment on est et comment on se sent. Pour faire une métaphore, il faut se poser la question ‘quelle est notre météo interne ?».

Ce que souhaite finalement la Bruxelloise, élue Miss Belgique en 2005 qui présente la météo depuis quatre ans sur TF1, c’est porter un message fort aux téléspectateurs. «Cela semble un peu bateau mais je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont des passages à vide parce qu’ils n’avaient pas sondé comment ils se sentaient. Ils n’avaient pas eu cette attention pour eux. Il faut se demander ‘et toi qu’est-ce que tu as envie de faire ? et ‘comment te sens-tu aujourd’hui ?’»

Que son rituel suscite des moqueries de la part de certains ne la dérange pas, hors de question de l’arrêter. «C’est ma marque de fabrique et j’y tiens. Ce n’est pas juste dire ‘bonsoir’, je le dis vraiment en âme et conscience, dit-t-elle. Pourquoi je mets les mains ? C’est vraiment pour appuyer le fait que je vous renvoie ça. Les gens pensent que je suis perchée, bon, ça me faire rire ! cela ne me dérange absolument pas, on est comme on est. C’est ma contribution en plus de donner la météo, la température, l’averse, c’est l’extension de moi.»