Disney+ : Daredevil devrait faire son retour à l'écran

Dans un entretien accordé au site américan CinemaBlend, le président de Marvel Studios Kevin Feige a confirmé que le comédien Charlie Cox resterait l’interprète de Daredevil, et que le super-héros de Marvel devait réapparaître dans le MCU.

L’acteur de 38 ans avait été éblouissant dans le rôle du diable de Hell’s Kitchen, dans la série diffusée sur Netflix entre 2015 et 2018. Avant qu’elle ne soit finalement interrompue pour le plus grand regret des fans. Il semblerait toutefois que la performance de Charlie Cox ne soit pas passée inaperçue auprès des dirigeants de chez Marvel. «Si vous voyez Daredevil dans des projets à venir, il sera joué par Charlie Cox. Dans quel programme ce sera, comment ça se fera et quand on le reverra, ça reste à déterminer», assure Kevin Feige à CinemaBlend.

Kevin Feige a confirmé que si Daredevil était amèné à apparaître dans le MCU, ce sera bien Charlie Cox qui reprendra le rôle.





Où et quand le personnage de Matt Murdock, alias Daredevil, pourrait faire une apparition dans le MCU à l’avenir ? Des rumeurs voudraient que Charlie Cox reprenne son rôle dans le prochain Spider-Man : No Way Home, en salles le 15 décembre, au côté de Tom Holland. Mais rien n’a été confirmé.

Certains ont également laissé entendre qu’il pourrait pointer ses cornes dans l’épisode 4 de Hawkeye (disponible le 8 décembre), où le personnage de Wilson Fisk, alias le Caïd, le grand méchant de la série Daredevil, devrait faire son retour par l’intermédiaire du personnage Echo. Enfin, le super-héros aveugle est pressenti pour apparaître dans la série de Disney+ She-Hulk, centrée sur l’avocate Jennifer Walters de Tatiana Maslany.

Ce retour de Charlie Cox dans la peau de Daredevil pourrait également signifier celui des autres héros déclinés en série sur Netflix à l’époque, et qui étaient très populaires auprès des abonnés de la plate-forme de streaming, notamment Jessica Jones, Luke Cage, ou encore The Punisher.