The Last of Us : Nick Offerman (Parks and Recreation) rejoint le casting de la série

Dans un entretien avec le site britannique The Guardian, le comédien Murray Bartlett a révélé que Nick Offerman, célèbre pour avoir incarner Ron Swanson dans «Parks and Recreation», serait au générique de «The Last of Us».

Le comédien de 50 ans, inoubliable dans la série The White Lotus diffusée sur la chaîne américaine HBO cet été, et qui figure lui aussi au casting de l’adaptation du célèbre jeu vidéo sur le petit écran, a ainsi expliqué le plaisir qu’il a eu de tourner plusieurs scènes avec Nick Offerman. «Plusieurs de mes scènes se passent avec lui. Jouer à ses côtés était merveilleux», lance-t-il.

Murray Bartlett a également pointé du doigt la qualité du scénario co-écrit par Craig Mazin, le créateur de la mini-série Chernobyl. «Les scripts sont incroyables. C’est une série épique, mais magnifiquement humaine et intime», précise-t-il. Murray Bartlett jouera le personnage de Frank, le partenaire de Bill, un survivant de l’épidémie devenu paranoïaque. Le rôle de Nick Offerman n’est pas connu pour le moment.