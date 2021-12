Matrix Resurrections : une nouvelle bande-annonce à couper le souffle

La nouvelle bande-annonce de «Matrix Resurrections» permet de mieux cerner les enjeux du nouveau film de Lana Wachowsky.

Ainsi, on découvre Neo et Trinity dans ce qui semble être une version améliorée de la matrice, d’où ils vont à nouveau tenter de s’échapper en se battant contre les forces qui souhaitent les maintenir enchaînés. On ne sait pas exactement ce qui a pu se produire, mais les deux protagonistes semblent avoir perdu la mémoire des événements qui se sont déroulés dans la première trilogie. Heureusement, Neo paraît toujours dépositaire des pouvoirs de l’Élu.

Ferez-vous la différence entre rêve et réalité ?





Découvrez la nouvelle bande-annonce de Matrix Resurrections, exclusivement au cinéma le 22 décembre. #Matrix pic.twitter.com/96te2ciM80 — Warner Bros France (@warnerbrosfr) December 6, 2021

Matrix Resurrections sortira en salles le 22 décembre prochain, un peu moins de 20 ans après le dernier volet de la première trilogie. Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss seront entourés d’un nouveau casting qui comprend des noms prestigieux, notamment Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Christina Ricci, Priyanka Chopra Jonas, et Yahya Abdul-Mateen II.

Co-scénariste du film, David Mitchell s’était gardé de faire des révélations sur le scénario lors d’une récente interview avec le site grec ToVima, mi-novembre. Mais il avait réussi à rendre le concept très intriguant : «Je ne peux pas vous dire de quoi parle le film, mais je peux vous dire ce qu’il n’est pas. Il ne s’agit pas d’une nouvelle suite, mais quelque chose d’autonome qui contient l’intégralité des trois précédents Matrix de manière très ingénieuse. C’est une belle et étrange création. Il propose également certaines choses qu’on n’a pas l’habitude de voir dans les films d’action, à savoir qu’il contourne les règles classiques du blockbuster».