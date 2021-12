Koh-Lanta La Légende : l'orientation au programme de ce mardi 7 décembre

Ils seront cinq pour trois poignards à trouver. Armés d’une boussole, les quatre rescapés du dernier conseil éliminatoire, mais aussi le dernier survivant de l’île des Bannis s’apprêtent ce mardi 7 décembre à disputer la terrible épreuve de l’orientation.

« Laurent, Claude, Jade et Phil, quatre légendes se préparent à la plus terrible des épreuves : l’orientation. Mais un 5e finaliste surprise va créer le choc. Ugo, Sam et Alix vont se livrer un ultime combat dans l’arène pour une chance unique d’entrer dans la course aux poignards ».

Tous les candidats n’auront qu’en tête de remporter l’épreuve la plus redoutée de tous les naufragés de Koh-Lanta. Les trois qui en réchapperont pourront monter ensuite sur les Poteaux, et espérer être parmi les deux finalistes.

Que se passerait-il si les aventuriers n’arrivaient pas à trouver les fameux poignards cachés dans la nature luxuriante par la production ? « La seule limite que l'on se fixe, c'est la nuit qui tombe, a expliqué à Télé-Loisirs Julien Magne. C'est donc vraiment très aléatoire, ça dépend totalement des aventuriers. Il est arrivé que Denis Brogniart rappelle les aventuriers près de la table pour leur rappeler les règles du jeu et remettre les choses en perspective. Car après quelques heures de recherches vaines, les aventuriers perdent leur lucidité. Denis essaye donc de faire le point avec eux, ajoute le producteur, qui rappelle que lors de la saison 7 l’épreuve avait été interrompue à cause de la tombée de la nuit pour reprendre au matin.

Une orientation à la saveur un peu spéciale

L'épreuve de l’orientation régale chaque saison les fans de Koh-Lanta. Mais l’émission de ce soir aura une saveur toute particulière à la lumière des nouvelles tricheries révélées ce mardi par Le Parisien. Quelques semaines seulement après la surprenante élimination de Teheiura, accusé d’avoir consommé de la nourriture en cachette, ce sont en fait plusieurs autres candidats de l’émission de survie qui se seraient rendus coupables de triche et pas des moindres.

Selon Le Parisien, 4 à 5 candidats seraient concernés. Certains d’entre eux auraient profité des moments passés sur l’île du conseil, où se déroulent les votes, pour se rendre dans un motel des environs. Les plus « hardis » auraient aussi rendu visite à des habitants, s’invitant même à leur table... Tous les trois jours. L’un de ces derniers s’amuse auprès du Parisien : « Si des candidats sont venus chez moi ? Vous savez, dans les îles, on oublie tout. »

Alors à la question « qui va monter sur les poteaux ? », s’ajoute désormais une autre : « qui a fauté » ? L’identité de celui qui n’aurait PAS triché à quant à elle déjà été dévoilée. Il s’agirait de Ugo. « La véritable légende de cette saison, c'est Ugo. Il aurait peut-être aimé être dans les histoires de tricherie, mais personne ne lui a proposé», a confié au Parisien un salarié d'ALP (Adventure Line Productions, qui produit le jeu d'aventure).

L'édition Koh-Lanta La Légende récompensera-t-elle un candidat «honnête» ? Il faudrait d’abord qu’il remporte le défi dans l’arène.