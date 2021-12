Miss Univers : guérie du Covid-19, Clémence Botino participera bien au concours

Testée positive au Covid-19 à son arrivée en Israël, où doit être élue la prochaine Miss Univers, Clémence Botino pourra finalement participer au concours le 12 décembre prochain.

Placée depuis en isolement et craignant depuis de devoir annuler sa participation, Miss France 2020 a ce mardi elle-même annoncé sa guérison sur les réseaux sociaux.

«Je sors demain! J’ai du mal à y croire, je n’ai pas bien dormi tant je suis excitée! On a réussi à faire ces 10 jours de quarantaine ensemble!», se réjouit Clémence Botino sur son compte Instagram.

La jeune femme peut reprendre les répétitions avec les autres candidates. Pour ne pas prendre de retard sur ses concurrentes, Clémence Botino dit avoir potassé durant sa quarantaine, en «apprenant les chorégraphies dans sa chambre». « La première semaine, elles ont toutes fait quelques jours de quarantaine, puis elles ont visité le pays. Les répétitions n’ont commencé en réalité que ce dimanche. C’est rattrapable », a-t-elle aussi expliqué au Parisien.

Get to know Miss Universe France Clémence Botino: fashion lover and women's health volunteer.





Download the Miss Universe app to vote your favorite delegate into the semifinals at the 70th MISS UNIVERSE Competition. ✨





First vote FREE! pic.twitter.com/8C16KUS8oJ — Miss Universe (@MissUniverse) December 7, 2021

Une seconde chance

La reine de beauté entend se donner toutes les chances de briller le 12 décembre, elle qui aura eu un règne de Miss France très compliqué en raison de la pandémie. « J’ai été dévastée parce que c’est trop. Je vous le dis honnêtement (...) Les deux dernières années ont été jonchées d’épreuves, mais celle-ci est rude », avait-elle commenté sur son compte Instagram après le diagnostic de Covid-19.

« Je me suis sentie un peu la bête noire car j’étais la seule à avoir le Covid sur les 80 participantes, a-t-elle aussi confié au Parisien. Là, je me suis dit : C’est trop tout ce qui m’arrive. Je ne pouvais plus relativiser, c’était pire qu’un mauvais film. Cela faisait deux ans que j’essaie de m’exprimer en étant Miss et la vie me mettait encore un gros frein ».

Entre l’incendie de son appartement et la pandémie, l’année 2020 lui a laissé « un goût amer », confesse-t-elle. « J’aurais aimé que la fin de mon année de Miss soit différente. Il n’y a pas eu de public à l’élection, pas de voyage non plus. Miss Univers, c’est un peu mon dernier tour de piste et je vais donner le maximum ! », assure-t-elle.

Clémence Botino s’entraine depuis six mois pour l’élection de Miss Univers. « Je veux prouver que je ne suis pas juste la ‘Miss France’ toute mignonne. Je veux dégager autre chose de plus sexy, de moins jeune fille et de plus femme, car je me sens plus forte, a confié Clémence Botino au Parisien. Mais rien ne se passe jamais comme prévu. Avec tout ce qui m’est arrivé depuis mon élection, j’ai été obsédée par cette préparation car c’est la dernière chance de ma vie de Miss! ».