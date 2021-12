Harry Potter - Return to Hogwarts : la première photo des retrouvailles de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint met les fans en ébullition

L'événement fait saliver tous les Potterheads de la planète : les stars des films Harry Potter se sont retrouvées à l’occasion des 20 ans de la saga pour une émission spéciale qui sera diffusée ce 1er janvier 2022.

La toute première image de cette rencontre au sommet vient d’être publiée par HBO Max. On y voit Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) et Rupert Grint (Ron Weasley), réunis dans un décor évoquant l’univers d’Harry Potter. Le sourire aux lèvres, les trois acteurs ont bien changé depuis la sortie du second volet des Reliques de la mort en 2011.

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year's Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc — HBO Max (@hbomax) December 9, 2021

Il y a quelques jours, HBO Max avait publié un teaser qui annonçait la participation de nombreuses autres personnalités bien connues des fans : Robbie Coltrane (Hagrid), Matthew Lewis (Neville Londubat), Mark Williams (Arthur Weasley), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malefoy), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Ombrage), Tom Felton (Drago Malefoy), James et Oliver Phelps (Fred et George Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), Ian Hart (Quirinus Quirrell), ou encore Evanna Lynch (Luna Lovegood), « parmi d’autres».

Pour l’heure, Return to Hogwarts n’a pas encore de date de diffusion en France, ce qui n’empêchent pas les Potterheads from France de trépigner de curiosité et d’impatience, et même de verser une petite larmichette d'émotion.

Déjà les larmes aux yeux https://t.co/2d0ro9mpvC — Alexis. (@dragonnwaves) December 9, 2021

MES AMOURS OMG ILS SONT TROP BEAU OMG DE LAIR OMG EMMA #HarryPotter pic.twitter.com/hjVK1DRXcS — Alpaga des villes, vacciné (@AtticMonsters) December 8, 2021