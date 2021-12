Lego Masters : tout savoir sur la saison 2 du jeu à succès qui arrive ce 28 décembre sur M6

Débarquée comme un ovni il y a un an, l'émission avait émerveillé en nombre petits et grands lors de sa première saison. Lego Masters s'apprête de nouveau à en mettre pleins les yeux des téléspectateurs de tous âges, avec une saison 2 qui s'annonce au moins aussi spectaculaire, et qui sera lancée à point nommé, pendant les vacances de Noël, les 28 et 29 décembre prochains à 21h05 sur M6.

Parce qu’il aime à cultiver son âme d’enfant, le magicien et juré de La France a un incroyable talent Eric Antoine ne cache pas sa joie d’avoir retrouvé le plateau du show qui fait se pâmer d’envie tous les amateurs du jeu de construction, avec ses briques colorées par milliers.

Toujours jugés par les « Brickmasters » Georg et Paulina, huit nouveaux binômes vont s’affronter dans ce concours d’œuvres réalisées en Lego à partir de thèmes imposés. A la clé pour les gagnants, 20.000 euros, un trophée géant en briques, et l’exposition de leur oeuvre finale pendant plusieurs mois au sein de l’hôpital Necker.

De nouvelles épreuves

« Les candidats vont devoir se contorsionner dans tous les sens pour créer des pièces extraordinaires à la hauteur des attentes du jury », annonce M6. Cette saison a réclamé « physique et endurance », confirme Paulina Aubey, confiant que tout a été fait pour « sortir les candidats de leur zone de confort ».

Ces derniers se sont notamment vus demander de « construire à partir d’une seule brique suspendue à un filin, de défier la gravité en construisant en dessous de leur table dans un ‘monde à l’envers’, de se surpasser en installant leurs créations sur la branche en brique d’un arbre magique, ou encore (de procéder) debout sur leur table dans l’épreuve de la tour infernale »…

Seul changement dans la mécanique pure du jeu, on note l'arrivée de la «golden brique» (la brique dorée) qui permettra au binôme qui la possède de ne pas concourir dans une épreuve qu'il estime «dangereuse» pour lui. Ce précieux artefact («d'immunité» comme dirait l'autre), sera à gagner dès la première épreuve. Dans le détail, voici les thématiques folles soumises aux compétiteurs :

La brique suspendue

Un challenge technique de taille puisqu'il s'agit de créer une oeuvre suspendue dans les airs à partir d’une seule brique attachée à un filin. L’objectif : créer un animal (réel ou imaginaire) ou un objet volant (identifié ou non) le plus incroyable possible… sans qu’il ne tombe ou ne se déséquilibre.

La tour infernale

Après le record du monde remporté lors de la saison 1 sur l’épreuve des ponts, les candidats font de nouveau face à une redoutable épreuve technique de solidité et robustesse. Pour ce challenge technique, les binômes vont devoir faire preuve de sang-froid pour bâtir la tour la plus solide possible, capable de résister aux secousses les plus intenses.

Le monde à l'envers

Les binômes vont devoir construire non seulement sur leur plan de travail mais également en dessous de celui-ci… Leur mission est de dévoiler les liens secrets et surprenants qui unissent le monde du dessus et le monde du dessous... Un challenge aussi technique que créatif qui, cela dit par ailleurs, n'est pas sans rappeler la série Stranger Things.

Il était une fois une brique

«Bienvenue dans le conte le plus délirant de la saison», annonce M6. «Un conte pas comme les autres, raconté par un invité par tout à fait comme les autres, sur l’histoire inventée d’une princesse, d’une cafetière magique, d’un panda blanc ou d’un frigo menaçant… qui réservent bien des surprises à nos binômes !»

Opération héros

A partir d’une mini-figurine tirée au sort (homme des cavernes, viking, savant fou…), les binômes vont imaginer une scène de cinéma dans laquelle leur personnage tiendra le premier rôle (et donc le premier plan) et dans laquelle une explosion interviendra en arrière-plan. Ils devront créer un scénario cohérent, détaillé et surtout parvenir à réaliser une explosion spectaculaire faite de paillettes, d’eau ou de slime comme dans un vrai film d’action.

Du stress, et du boulot

De quoi bien occuper les candidats qui disposent à chaque épreuve d'un temps donné. Un travail stressant et de longue haleine puisque certaines épreuves durent 8, 10 voire 25 heures pour la finale. En temps cumulé, les binômes ont travaillé plus de cent heures. Est-ce que les candidats peuvent utiliser n’importe quelle référence de la marque Lego ? « Non, répond Georg. Nous avons volontairement éliminé certaines pièces, à l’instar de celles sous licence spécifique ou encore celles fabriquées pour les moins de trois ans, qui auraient pu leur faciliter trop la tâche et par là même restreindre leur créativité ».

Ce sont tout de même plus de trois millions de briques qui ont été mises à la disposition des participants (contre 2,5 millions l'an passé). Selon Matthieu Bayle, ce qui est intéressant c’est le détournement de pièces, «comme utiliser des bananes pour faire les cheveux d’un personnage, cela donne une infinité de possibilités et de délires », s’enthousiasme ainsi le Directeur des programmes d'Endemol France qui produit l'émission.

Passionnés, les candidats ont l’amour du détail. « Quand on se penche sur les œuvres il y a des tas de petites histoires dans l’histoire qui est racontée. Il nous faut d’ailleurs beaucoup de temps pour tourner les images des œuvres terminées, pour capter tous les petits détails qui font le storytelling de l’oeuvre».

Les participants sélectionnés rigoureusement

Si certains cultivent un look très télégénique (des hard rockers, des amateurs de kilts…), pas question cependant pour la prod de faire l’impasse sur le vrai talent de chacun. Matthieu Bayle explique que comme pour les sélections de Top Chef, après les entretiens, les volontaires sont « testés » au travers d’épreuves rigoureuses à l’issue desquelles ils se voient attribuer une note technique et une note artistique permettant de s’assurer de leur niveau. Car tous les fans des Lego n’ont pas la technicité et/ou la créativité nécessaire, « deux piliers » pour pouvoir participer à Lego Masters, dit-il.

« Cette année nous avons souhaité respecter au maximum leur profil », tient à préciser Georg qui participe aux sélections. Au cours de l’émission, le juré et sa comparse Paulina, ont dans cette nouvelle saison souhaité mettre l’accent sur les conseils plutôt que sur la critique. « Nous passons en fait beaucoup de temps avec les candidats, même si on ne nous voit que quelques minutes à leur côté à l’antenne. On les oriente, leur apporte des astuces en termes de design et de techniques de construction, pour qu’ils progressent tout en conservant leur touche personnelle et qu’ils présentent quelque chose de magnifique à la fin de l’épreuve (…) On cherche les meilleurs constructeurs de France donc on attend beaucoup d’eux. Confrontés au stress du plateau et des minutes qui passent (pour rappel les épreuves sont chronométrées, ndlr), « ils ont besoin d’être booster », insiste-il.

Huit binôme pour une saison 2

«Les rétros de la brique»

© Patrick Robert/M6

Marine, 32 ans, conseillère de vente et Benjamin 30 ans, en préparation du concours de professeur des écoles. Leur univers visuel est très marqué par l’esprit cartoon et vintage. Ils sont là par challenge personnel et pour offrir un espace quasiment sans limite à leur imaginaire.

«Les grands ados»

© Patrick Robert/M6

Sandor, 23 ans, autoentrepreneur et Loïc, 23 ans, développeur informatique. Ce sont les benjamins du concours, toujours très ados dans leur tête : ils vont devoir canaliser leur énergie dans une direction constructive pour arriver au bout des challenges lancés par les brickmasters !

«Les métalleux suisses»

© Patrick Robert/M6

Éric, 29 ans, ingénieur en génie civil et Alex, 24 ans, menuisier - ébéniste. Plus que des amis, ils se considèrent comme des frères et c’est une aventure qu’ils veulent vivre ensemble. Ce sont les passionnés un peu geek de la saison. Grands techniciens, ils devront aussi convaincre les jurés de leur créativité.

«Les parents cool»

© Patrick Robert/M6

Etienne, 38 ans, gérant d’une société de gaming et Christine 39 ans, développeuse produit. Tous deux parents, ils ont conservé leurs âme d’enfants et adorent la brique, passion qu’ils partagent tous les deux ou avec enfants. Sauront-ils saisir leur chance durant le concours ?

«Les collègues que tout oppose»

© Patrick Robert/M6

Céline, 38 ans, chargée de formation et Stéphane, 40 ans, responsable pédagogique. Les chien et chat du concours : ces collègues qui travaillent ensemble depuis plusieurs années ne sont jamais d’accord sur rien…. sauf pour reconnaitre leurs désaccords. Pourtant il va falloir unir leur force s’ils veulent parvenir au bout des défis !

«La Ch'team»

© Patrick Robert/M6

Laure, 28 ans, graphiste et Hervé, 54 ans, formateur prestataire EDF. Hervé est un peu le mentor de Laure dans le monde de la brique. Elle admire beaucoup son savoir-faire technique et son expertise. De son côté elle apporte un aspect plus design et contemporain à leur création. Et ils sont bien sûr unis par les liens du Nord.

«Le technicien et l'artiste»

© Patrick Robert/M6

Aurélien, 32 ans, chef de cuisine et Vincent, 39 ans, artiste. Ils se sont rencontrés par leur passion commune pour la brique et pourtant ils sont très différents. Vincent est un artiste plasticien à la créativité fertile et à l’univers esthétique bien marqué comme ses tatouages le prouvent au premier coup d’oeil. Aurélien lui est plus cartésien. Le yin et le yang seront-ils complémentaires pour aller au bout du concours ?

«Les meilleurs potes»

© Patrick Robert/M6

Marin, 27 ans, vendeur logistique et Alexandre, 28 ans, graphiste. Marin et Alexandre sont liés par une amitié indéfectible et par leur passion de la brique. Ils rigolent de tout et veulent prouver qu’on peut faire de la brique, s’amuser et rester cool… Et il est certain que face aux défis fous des brickmasters, leur amitié ultra solide et une zen attitude vont devoir être de mise...

Lequel de ces binômes succèdera à David et Sébastien, vainqueurs de la première saison ? Lego Masters saison 2 sera-t-elle aussi suivie que la première qui avait attiré en moyenne plus de 3,2 millions de téléspectateurs ?

Vlad Simitch/M6

Début de réponse le 28 décembre à 21h05.