Cobra Kai : découvrez l'explosive bande-annonce officielle de la saison 4

La saison 4 inédite de Cobra Kai, suite nommée aux Emmys awards de la saga culte « Karaté Kid », qui sera mise en ligne le 31 décembre prochain, a désormais sa bande-annonce officielle.

Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio) vont y unir leurs forces pour affronter le dojo dirigé par le redoutable senseï John Kreese (Martin Kove) qui, après avoir recruté Robby (Tanner Buchanan) - qui est à la fois le fils de Johnny et le protégé de Daniel - va faire alliance avec Terry Silver (Thomas Ian Griffith), l’antagoniste du troisième film Karaté Kid. Les vainqueurs du grand tournoi auront le droit de garder le contrôle du dojo Cobra Kai…

The journey to the All Valley has begun, and the tournament schedule packs a punch. pic.twitter.com/HZHfFHApN4 — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) December 2, 2021

« Dans la saison 4, le dojo Miyagi-Do et celui de l'Aigle venimeux unissent leurs forces pour battre Cobra Kai lors du tournoi de karaté All Valley des moins de 18 ans, au terme duquel les perdants devront raccrocher leur gi. Alors que Samantha et Miguel tentent de préserver l'alliance entre les dojos et que Robby se donne corps et âme à Cobra Kai, l'avenir de la vallée est plus incertain que jamais. Quels tours Kreese cache-t-il encore dans son sac ? Après des décennies de conflit, Daniel et Johnny sauront-ils enterrer la hache de guerre pour vaincre Kreese ? Ou Cobra Kai deviendra-t-il le nouveau visage du karaté dans la région ? », se demande le synopsis officiel.

Voici quelques-unes des autres questions auxquelles va aussi devoir répondre cette nouvelle saison : Que pensera Johnny de l'entraînement de Robby avec son ancien sensei ? Que pensera Daniel lorsqu'il reverra Terry Silver ? Et la vendetta entre Sam (Mary Mouser) et Tory (Peyton List) prendra-t-elle un jour fin ?

With new alliances, new students, and new conflicts, the All-Valley is anyone’s game. pic.twitter.com/ZlSOgr21bX — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) November 9, 2021

« Si Johnny et moi pouvons réellement travailler ensemble et que nous gagnons, Cobra Kai sera en faillite », déclare Daniel à sa femme Amanda (Courtney Henggeler) dans la bande-annonce à voir ci-dessous.

Bastons ébouriffantes, séquences nostalgiques et références aux années 1980 bien senties, le tout saupoudré d’humour badass (le côté brut de décoffrage d’un autre âge de Lawrence est une manne parfaitement exploitée)… Plus de trente après le premier film Karaté Kid, la série Cobra Kai fait le tour de force de poursuivre la saga sans la trahir et promet encore de continuer à ravir toutes les générations avec cette suite très attendue à découvrir le 31 décembre sur Netflix. Et la suivante… Puisqu’une cinquième saison a d’ores et déjà été commandée !