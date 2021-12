Les 15 séries les plus attendues de 2022

Les séries à découvrir, ou qui vont revenir, dans le courant de cette année 2022 sont nombreuses. Mais certaines d’entre elles sont clairement plus attendues que les autres. Voici les 15 séries qui, selon nous, seront incontournables l'an prochain.

Euphoria (saison 2), 9 janvier sur HBO

C’est le 10 janvier que Zendaya reviendra sous les traits de Rue dans la saison 2 d’Euphoria. Un rôle qui lui a permis de devenir la plus jeune actrice à remporter l’Emmy de la meilleure comédienne dans une série dramatique en 2020. La série centrée sur les tribulations d’une bande d’adolescents a été une des belles surprises de la chaîne américaine HBO en 2019, et ce deuxième chapitre est très attendu.

Ozark (saison 4), 21 janvier sur Netflix

Il ne faudra pas attendre trop longtemps pour découvrir la saison 4 d’Ozark, puisque la série sera lancée le 21 janvier sur Netflix. Les téléspectateurs y retrouveront Jason Bateman dans le rôle de Marty Byrde qui, avec sa femme Wendy, avait terminé la saison précédente avec le visage couvert du sang d’Helen, l’avocate d’Omar Navarro, le dirigeant du cartel mexicain qu’ils aident à blanchir l’argent.

Killing Eve (saison 4), au printemps sur canal+

L’histoire d’Eve et Villanelle arrive à sa conclusion. L’ultime saison 4 de Killing Eve sera un déchirement pour les fans, car il marquera la fin du duo Jodie Comer / Sandra Oh à l’écran, et de cette relation si particulière entre une tueuse professionnelle et une représentante des forces de l’ordre. La diffusion de ce dernier chapitre est prévue pour le printemps 2022 sur Canal+. Les trois saisons sont disponibles en intégralité sur myCANAL.

Our lips are sealed. Mostly. pic.twitter.com/Qtl5zxfc37 — Killing Eve (@KillingEve) October 5, 2021

The Boys (saison 3), premier trimestre sur amazon prime

La saison 3 de The Boys n’a toujours pas de date de diffusion. Mais la rumeur voudrait qu’elle soit accessible dans le courant du premier trimestre 2022. Les fans retrouveront les personnages de Butcher, Hughie, Homelander ou encore Starlight dans de nouvelles aventures qui promettent d’être encore plus extrêmes que dans les saisons précédentes. Le comédien Jensen Ackles fera son arrivée pour incarner un nouveau super-héros, Soldier Boy, qui permettra d’en découvrir plus sur l’histoire de Vought, la société surpuissante qui dirige les Seven.

Stranger Things (saison 4), cet été sur netflix

Trois ans après la diffusion de la saison 3, le quatrième chapitre de Stranger Things fera son retour avec 9 épisodes à l’été 2022. Le teaser récemment dévoilé par Netflix voit Eleven et Will s’installer en Californie où Joyce a choisi d’emménager afin de prendre ses distances avec la ville d’Hawkins. Eleven promet toutefois à Mike de le retrouver pour les vacances de printemps. Une réunion qui risque d’être gâchée par l’arrivée d’un nouveau monstre sorti de l’Upside Down.

we're gonna have the best spring break ever. pic.twitter.com/D6Xyx9VquE — Stranger Things (@Stranger_Things) November 6, 2021

Your Honor (saison 2), cet été sur showtime

Conçu à l’origine comme une mini-série limitée, Your Honor a été un tel succès que la chaîne américaine Showtime a décidé de lui donner une nouvelle saison. Les téléspectateurs seront rassurés d’apprendre que Bryan Cranston participera à cette saison 2 dont le scénario n’a pas encore été dévoilé. La diffusion est, pour le moment, attendue pour l’été 2022. La saison 1 est disponible dans son intégralité sur myCANAL.

Le Seigneur des Anneaux, le 2 septembre sur Amazon prime

Dotée d’un budget colossal, la série Le Seigneur des Anneaux est attendue sur Amazon Prime Video le 2 septembre 2022. Son action se situera au cours du Second Âge, à l'époque où Sauron accède au pouvoir et forge l'anneau unique, soit près de 3.000 ans avant les événements du Hobbit et des trois premiers films de Peter Jackson.

Le 2 septembre 2022, une nouvelle aventure commence. pic.twitter.com/uc92woy4MH — Prime Video France (@PrimeVideoFR) August 2, 2021

The Crown (saison 5), en novembre sur netflix

L’avant-dernière saison de The Crown s’annonce explosive. Forte d’un casting remanié, elle promet d’aborder de nombreux sujets polémiques couvrant la période de 1990 à 1997. Soit de l’accession au pouvoir du premier ministre John Major à l’accident mortel de Diana, en passant par le divorce très médiatique de la jeune femme avec le prince Charles. La famille royale britannique redouterait la manière dont la série va traiter ces événements particulièrement sensibles. Les téléspectateurs ont rendez-vous en novembre 2022.

Imelda Staunton, notre nouvelle Reine, a parlé.





The Crown, saison 5 : novembre 2022. #TUDUM pic.twitter.com/k0gsSIYmia — Netflix France (@NetflixFR) September 25, 2021

La chronique des Bridgerton (saison 2), courant 2022 sur netflix

Repoussée en raison d’un tournage ralenti par la pandémie, La chronique des Bridgerton reviendra dans le courant de l’année 2022 sur Netflix. Après avoir suivi la romance entre Daphné et Simon, les téléspectateurs vont suivre les amours de l’aîné de la famille, Anthony et de sa bien-aimé, Kate Sharma. Qui promettent d’être explosifs.

Dear readers, this author is most pleased to bring you a first glimpse into the upcoming social season, and even more delighted to introduce you to Miss Kate Sharma. pic.twitter.com/JIdenSeWh0 — Bridgerton (@bridgerton) September 25, 2021

La Flamme (saison 2), courant 2022 sur canal+

Jonathan Cohen quitte la villa pour partir à l’aventure. Après une saison 1 acclamée par la critique et le public, La Flamme revient avec une saison 2 baptisée Les aventuriers de Chupacabra, où le personnage de Marc et 15 autres candidats vont s’affronter au cours d’un jeu télévisé sur une île déserte. Un délire à découvrir en 2022 sur Canal+.

House of The Dragon, courant 2022 sur hbo

Le prequel de Game of Thrones arrivera dans le courant de l’année 2022. House of The Dragon débute son récit 200 ans avant la chute du trône de la Maison Targaryen, en plein cœur du règne de Viserys Ier, qui est alors le 5e souverain de la famille depuis la Conquête de Westeros par Aegon le Conquérant. L’histoire suivra la sanglante guerre de succession entre ses héritiers.

The Last of Us, en décembre 2022 sur hbo

Adaptation du jeu vidéo éponyme, The Last of Us ne devrait pas débarquer sur la chaîne américaine HBO avant décembre 2022 (voir janvier 2023). L’histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique après qu’un virus ayant échappé à tout contrôle a ravagé la population mondiale. Dans une zone militaire de la ville de Boston, Joel, un homme de 50 ans, est chargé d’escorter et protéger une adolescente prénommée Ellie, qui pourrait être la clef pour sauver l’humanité. Pedro Pascal (The Mandalorian) incarnera Joel à l’écran. Et donnera la réplique à Bella Ramsey (Game of Thrones), qui prêtera ses traits au personnage d’Ellie.

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! !"





The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead!





Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021

Ted Lasso (saison 3), courant 2022 sur appletv+

Petit bijou diffusé sur AppleTV+, Ted Lasso reviendra avec une saison 3 dans le courant de l’année 2022. La série suit l’histoire d’un coach de football américain engagé pour entraîner une équipe de football britannique. Jason Sudeikis est irrésistible dans cette comédie sportive peu connue en France, mais adulée outre-Atlantique. Et tous ceux qui ont eu le plaisir de la regarder savent que cela est totalement justifié.

Vikings : Valhalla, courant 2022 sur netflix

Les fans de Vikings ont hâte de poser les yeux sur cette suite pilotée par Michael Hirst dont l’histoire se situera 100 ans après les événements de la série originale. Vikings : Valhalla suivra les aventures d’une nouvelle génération de guerriers, notamment Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrad, ou encore Guillaume le Conquérant. Diffusion prévue en 2022 sur Netflix.

The Mandalorian (saison 3), fin 2022-2023 sur disney+

La saison 3 de The Mandalorian se fait désirer. Espérée pour une diffusion à la fin de l’année 2022, elle pourrait être repoussée jusqu’en 2023 selon les dernières rumeurs. Mais comme la période des fêtes approchent, on a décidé de rester optimistes en continuant de croire que The Mandalorian reprendra son récit le plus tôt possible.