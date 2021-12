Affaire Daval : découvrez les acteurs du téléfilm de TF1 adapté du fait divers

Alors qu’une série adaptée du livre des parents d’Alexia Daval est en développement chez Gaumont, TF1 a de son côté commencé dès ce lundi le tournage d’un téléfilm intitulé « Le mystère Daval », « une fiction librement inspirée de faits réels », avec Liam Baty et Maud Baecker dans les rôles d’Alexia et Jonathann Daval.

Vus dans Demain nous appartient, les deux comédiens figurent au casting de ce 90 minutes aux côtés de Michèle Bernier (qui jouera Isabelle Fouillot, la mère de la victime) et Thierry Neuvic (qui prêtera ses traits au capitaine Dacosta, le policier chargé de l’enquête).

Ecrit par Emmanuelle Rey-Magnan et Pascal Fontanille, les créateurs de Clem, et réalisé par Christophe Lamotte (Une Affaire Française), le téléfilm « Le mystère Daval » est appelé à revenir « sur l’affaire, de la découverte du corps de la jeune femme aux aveux de son époux ».

Liam Baty et @BaeckerMaud joueront le rôle de Jonathan et Alexia Daval bientôt sur @TF1 il y aura 6 épisodes pic.twitter.com/c5DF9ItDr5 — Les Comédiens de DNA (@DNA_Family_) December 11, 2021

Pour triste mémoire, c’est en 2017 qu’Alexia Daval, 25 ans, avait été retrouvée morte deux jours après avoir disparu. Après avoir pleuré publiquement la mort de sa compagne, Jonathann Daval avait été placé en garde à vue. Il avouera alors avoir tué «accidentellement » sa femme avant de se rétracter. Il faudra attendre plusieurs mois pour qu’il avoue enfin son crime et reconnaisse avoir tenté d’incendier le corps de sa victime.

Synopsis officiel du téléfilm « Le Mystère Daval » : « Samedi 28 octobre 2017, 12h10. Deux hommes débarquent, affolés, à la gendarmerie de Gray. Jonathann Daval, accompagné de son beau-frère, vient signaler la disparition de son épouse, Alexia. Celle-ci est partie faire un jogging le matin et n'est pas revenue. Que lui est-il arrivé?... Pendant 3 mois, les gendarmes vont mener une enquête implacable, exemplaire, le plus discrètement possible, pour amasser des preuves, puis faire avouer celui dont ils ont la conviction qu'il ne dit pas tout : Jonathann ».

A noter que le téléfilm « Le Mystère Daval » n'a pas de lien avec le projet de série des studios Gaumont qui ont annoncé le 9 novembre dernier avoir acheté les droits du livre d'Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, intitulé « Alexia, notre fille », et qui devrait quant à elle, sur 6 épisodes, retracer le parcours d'Alexia Daval, de sa rencontre avec Jonathann à sa mort, 13 ans plus tard.