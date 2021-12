Miss France 2022 : Diane Leyre n’était pas le choix du public

Sacrée Miss France 2022 ce samedi, Diane Leyre n’était que le troisième choix du public.

Peu après l'annonce du couronnement de Diane Leyre, le comité Miss France et TF1 ont mis en ligne le détail des suffrages qui ont mené à son couronnement.

Au classement des votes du public, Miss Ile-de-France était deuxième au premier tour et troisième au second. C'est en fait Miss Martinique, Floriane Bascou qui était en tête des votes du public tout au long de la soirée. La jeune femme a obtenu 15 points lors du premier appel aux votes et 5 points lors du second, ce qui est le maximum de points. En revanche le jury lui, l'avait placée en dernière position.

Présidé par Jean-Pierre Pernaut et composé d'Amel Bent, Inès Reg, Delphine Wespiser (Miss France 2012), François Alu (nouveau juré de Danse avec les stars), Ahmed Sylla et Philippe Lacheau, le jury a donc fait complètement basculer le classement en hissant Miss Ile-de-France à la première place.

Le détail des votes révèle par ailleurs que les 1e, 2e et 3e dauphines ont récolté des résultats extrêmement serrés. Miss Martinique, Miss Alsace et Miss Tahiti ont chacune récolté 6 points lors du dernier vote. Elles étaient donc à égalité. Dans ce cas, comme le règlement du concours le stipule, «le classement du public est prioritaire». C’est donc Miss Martinique qui a été élue première dauphine (avec les 5 points du public), Miss Alsace deuxième dauphine (avec 4 points du public) et Miss Tahiti troisième dauphine (avec 3 points du public).