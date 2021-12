Miss France 2022 : le PSG félicite Diane Leyre, supportrice du club de la capitale

Première représentante de la région Île-de-France à être couronnée depuis 1997, Diane Leyre, Miss France 2022, a été encouragée et félicitée par le compte Twitter officiel du PSG, son club de cœur, lors de la cérémonie diffusée sur TF1.

Dans une interview accordée au site Le Parisien après son élection, Diane Leyre est revenue sur sa passion pour le club de football, et l’origine du petit clin d’œil qu’elle a reçu pendant l’élection.

«Si on a bien un sentiment identitaire en Île-de-France, c’est le PSG. Alors, je me suis débattue pour trouver un contact et il a eu la gentillesse de m’accorder effectivement ce beau message sur Twitter. Et cela m’a sûrement porté chance», explique-t-elle. La nouvelle Miss France aurait quasiment harcelé le service communication du club pour bénéficier de ce coup de pouce.

Pour sa mère, Sabine, sa fille est avant-tout une fervente supportrice du PSG, et elle souhaitait donc seulement recevoir l’aide du club pour sa grande soirée. «Elle adore le PSG. Elle n’a pas demandé ce tweet juste de façon opportuniste, c’est vraiment son équipe», précise-t-elle.

Diane Leyre est désormais sur son petit nuage depuis sa victoire. Et s’imagine désormais recevoir un message de félicitations de la part de Kylian Mbappé. «Cela me ferait plaisir, nous n’avons qu’un an de différence», lance-t-elle.