Tricheries dans Koh-Lanta La Légende : Le gagnant sera-t-il privé de récompense ?

Ce mardi 14 décembre aura lieu la finale de Koh-Lanta, la Légende. Une édition marquée par plusieurs affaires de tricheries qui contraignent la production à prendre des mesures. Il se pourrait que le gagnant ne reçoive pas les 100.000 euros de gains.

Après l'élimination de Teheiura, qui avait lui-même avoué à la production avoir obtenu de la nourriture de la part de pêcheurs, Le Parisien avait révélé que d’autres candidats s'étaient quant à eux rendus à des « dîners clandestins ». Selon le journal, ce seraient en fait quatre à cinq aventuriers de cette édition « all stars » qui auraient enfreint les règles du jeu en obtenant et consommant de la nourriture en cachette.

Après une enquête de voisinage auprès des locaux polynésiens, la production de Koh-Lanta serait désormais en possession d’une photo compromettante, annonce Le Figaro. Nos confrères font savoir qu’au cours d’une de leurs « sorties », « quatre aventuriers ont été pris en photo par un hôte », et précisent que « contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce cliché n’a pas été pris à leur insu mais à l’initiative d’un des candidats qui, vraisemblablement, était amusé par la situation ».

Le Figaro ajoute que les organisateurs « songent à la suite à donner à ces tricheries. Parmi les possibles sanctions, elles pourraient ne pas désigner de gagnant mardi soir ou du moins, ne pas remettre les 100.000 euros promis au vainqueur». ALP et TF1 seraient actuellement en train de s’assurer que cette sanction soit juridiquement possible.

Les accusés démentent

Ugo ayant passé une grande partie de l’aventure sur une autre île que ses camarades de jeu (sur l’île des Bannis), il se murmure que se sont deux des trois finalistes qui pourraient potentiellement avoir participé à ces prétendus « dîners clandestins ». Il s’agit de Claude et de Laurent. Les deux hommes nient en bloc avoir triché. «Je ne répondrai pas à cette vendetta contre moi», a ainsi récemment déclaré Claude dans une interview à Public. « Ça me fait rire quand je vois toutes ces rumeurs disant que j'ai triché », a de son côté confié Laurent à TV Mag Le Figaro. « D’estimation, je crois que j’ai perdu 10 kilos. Ça me fait rire quand je vois toutes ces rumeurs disant que j’ai triché en mangeant en dehors du jeu parce que c’est moi qui ai perdu le plus poids et je l’ai bien senti », a ajouté l’aventurier.

En attendant de savoir ce que décidera la production, Ugo, Claude et Laurent s’affronteront d’abord sur la mythique épreuve des poteaux avant de se retrouver en direct à La Plaine Saint-Denis, avec Denis Brogniart et tous les autres candidats de Koh-Lanta La Légende, où l’ambiance risque d’être bien pesante…