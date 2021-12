Canal+ : le film «Un garçon nommé Noël» à découvrir en exclusivité le 17 décembre

Les abonnés CANAL+ pourront découvrir, en première exclusivité, le film «Un garçon nommé Noël» le 17 décembre prochain. Une fable magnifique sur la magie de Noël à découvrir en famille.

L’histoire se déroule dans la Finlande du XVIIIe siècle où un garçon répondant au nom de Nikolas – et surnommé Noël depuis sa plus tendre enfance – part à la recherche de son père après que ce dernier ait quitté le domicile pour trouver le légendaire village des Elfes, dans l’espoir de redonner de l’espoir au sein du Royaume. Engagé dans une aventure extraordinaire, Nikolas sera aidé en chemin par sa petite souris, Miika, et le rêne Blitzen.

Réalisé par Gil Kenan, Un garçon nommé Noël est un film d’aventure mêlant magie et humour, à découvrir en famille.

Le casting réuni à l’écran est prestigieux, avec notamment Maggie Smith (Harry Potter), Kristen Wiig, Henri Lawful, Jim Broadbent, Sally Hawkins, ou encore Toby Jones. À noter que le film sera disponible à la demande sur myCANAL dans la foulée.