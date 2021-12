Danse avec les stars : le tango sensuel de Monica Bellucci fait polémique

Monica Bellucci a fait une apparition surprise dans la version italienne de «Danse avec les stars». Une prestation à la fois applaudie et critiquée.

La comédienne de 57 ans a offert un tango très sensuel au bras du danseur Simone di Pascale dans l’émission Ballando con le stelle (Danse avec les stars, en italien) diffusée sur la chaîne Rai1. L’ex-épouse de Vincent Cassel était habillée d’une combinaison noire qui laissait apparaître un soutien-gorge transparent.

Mais sa performance sur la piste a été accueillie de manière très partagée par les téléspectateurs du concours de danse. Si certains ont salué un «moment de grâce» de la part de la «plus belle femme du monde», d’autres ont trouvé Monica Bellucci «froide» et «antipathique». Un autre détail a contrarié certains fans du programme, qui ont remarqué que la prestation de la comédienne n’avait pas été réalisée en direct, mais enregistrée dans l’après-midi.

«Les caméras ont filmé Monica Bellucci et son partenaire avec des plans cadrés toujours très étroits, évitant de faire des gros plans sur la scénographie ou, par exemple, sur le jury. La raison ? Il n'y avait personne dans le studio, à part les deux danseurs», a ainsi dévoilé le site italien Libero Quotidiano.

La polémique ne s’est pas arrêtée là, puisque la véritable raison de la venue de Monica Bellucci en tant qu’invité d’honneur était de faire la promotion de son nouveau film, La Befana Vien di Notte 2, dont la sortie est prévue pour le 30 décembre au cinéma.

Mais la comédienne a toutefois refusé de se prêter au jeu des questions-réponses, selon les révélations de la présentatrice de l’émission, Milly Carrlucci. «Je pensais qu'elle venait comme invitée d'honneur et que nous allions faire une interview. Au lieu de cela, elle m'a dit : 'Non, non, je viens danser. On va danser sur ce morceau’», a-t-elle déclaré.