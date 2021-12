Face à Baba : Cyril Hanouna impatient de présenter le premier numéro avec Éric Zemmour

Cyril Hanouna présentera, en direct ce jeudi 16 décembre, à 20h45, le premier numéro de «Face à Baba», une émission qui recevra en plateau les personnalités qui font l'actualité du moment, et durant laquelle elles devront répondre à toutes les questions possibles. Éric Zemmour sera le premier invité.

À chaque numéro, l’invité sera placé devant des chroniqueurs et/ou des intervenants éditorialistes afin de débattre avec eux des grandes questions que se posent les Français. Dans Touche pas à mon poste, ce lundi 13 décembre, Cyril Hanouna est revenu sur la naissance de ce nouveau rendez-vous qui consistera en dix duels opposant le candidat aux différents intervenants. Il a également révélé que Mathieu Kassovitz et Aymeric Caron seraient présents pour faire face à Éric Zemmour dans ce premier numéro.

«Il y aura dix intervenants. Sur chaque phrase qu'a dite Éric Zemmour, il sera en duel face à des personnes. Les duels vont être fous. Il ignore leur identité. Je peux vous dire qu'il y aura Mathieu Kassovitz, et ça pour moi c'est un événement énorme parce que je voulais absolument l'avoir. J'adore ce qu'il fait, je trouve que c'est un personnage incroyable qui est vraiment un mec qui défend des idées. Aymeric Caron sera aussi face à Éric Zemmour», prévient Cyril Hanouna.

«Il y aura des énormes duels et on va aborder tous les sujets. Éric Zemmour a dit : 'Je ne mets de veto sur personne. Tout le monde peut venir se présenter face à moi.' Il démarrera face à Baba, il terminera face à Baba également, et sinon il fera ses dix duels. Dix duels de huit minutes à chaque fois. Ça va être assez rapide, sportif mais on a hâte de faire cette émission », conclu l’animateur.

L’émission Face à Baba sera diffusée jeudi 16 décembre, en direct à 20h45 sur C8, après Touche pas à mon poste.