Finale de Koh-Lanta La Légende : «je n'ai pas d'autre choix que de gagner», dit Ugo

C’est sur fond de multiples affaires de tricheries que va être dévoilée ce mardi 14 décembre la finale de la saison All-Stars « La Légende » de Koh-Lanta. Alors que dans ce contexte se pose très sérieusement la question de reverser les gains en jeu à une association plutôt qu’au « vainqueur », Ugo, qui serait le seul des trois finalistes à n’avoir pas participé aux « tricheries », pourrait l’emporter.

Il faut bien dire que l’issue de cette édition vraiment pas comme les autres, où même des menaces de grève auraient été étouffées avec des pains au chocolat, reste encore inconnue à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Tenu au secret quant à l’issue de l’épreuve des poteaux, Ugo a révélé l’état d’esprit dans lequel il était au moment de rencontrer ses deux adversaires, Laurent et Claude.

« Je n’ai pas d’autre choix que de gagner», dit-il avoir pensé au moment de monter sur les poteaux, selon les propos rapportés par TVMag, pour qui l’aventurier a aussi commenté la difficulté de l’épreuve. « C’est très psychologique comme épreuve. À un moment donné, le corps ne suit plus et c’est le mental qui doit prendre le dessus. Physiquement, ça fait mal aux jambes et au niveau du bassin. Difficile de trouver une position et on ne sait pas aussi s’il faut regarder les autres », a-t-il expliqué.

Le fauconnier, déjà gagnant en 2012, et devenu cette année le chouchou du public, a également confié ce qu’il ferait des 100.000 euros s’il les remportait : « J’adore la nature et je suis très épicurien. J’adorerais m’offrir de nouveaux jouets, un nouveau vélo, un appareil photo... Et profiter d’un voyage avec ma nouvelle compagne. Je l’ai rencontrée trois mois avant de partir. Je suis très heureux de vivre une vie un peu rock’n’roll aujourd’hui. J’ai l’impression à 40 ans de retrouver mes 20 ans ».

Alors Ugo a-t-il ou pas remporté les poteaux ? Le cas échéant, a-t-il été choisi par Claude ou Laurent pour aller jusqu’au vote ultime (ce qui serait peu probable étant donné l’amitié qui lie ces deux derniers) ? Et la production choisira-t-elle de donner les gains à une association plutôt qu’au gagnant ? Autant de questions qui trouveront réponse ce soir à partir de 21h05.